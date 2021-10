“L’Ugl metalmeccanici nel sito produttivo Stellantis di Pratola Serra (AV) elegge 3 rappresentanti dei lavoratori con 267 voti attestandosi al 19,2%.

Per la Federazione è un’attestazione rilevante nel sito Irpino, dove si producono motori del gruppo Fca, in un momento molto particolare per il sistema industriale Italiano dell’automotive e dove l’Ugl sta’ conquistando consensi in tutti i territori interessati al rinnovo delle rappresentanze sindacali”.

Lo dichiara il Segretario Nazionale dell’Ugl Metalmeccanici Antonio Spera, al termine dello scrutinio ringraziando, “tutti i candidati, le lavoratrici e i lavoratori che hanno sostenuto la nostra lista accordandoci il proprio voto, e le Rsa che hanno permesso di conseguire questo risultato nel sito produttivo Irpino. Da tutta la Federazione Metalmeccanici Ugl, vanno i migliori auguri di buon lavoro ai neoeletti e a tutta la squadra per il prezioso risultato conseguito. Ora dobbiamo concentrarci e pensare all’incontro dell’11 ottobre con i vertici di Stellantis e Governo presso il Mise a Roma, con la presenza dei Ministri dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e del Lavoro, Andrea Orlando, dove – conclude Spera – la delegazione della Segreteria Nazionale UglM, dal sottoscritto guidata, sarà presente per discutere l’attuale situazione di crisi dei stabilimenti italiani per la mancanza di semiconduttori e il prosieguo del piano industriale di Stellantis: non mancherà un approfondimento dell’attuale situazione del sito Irpino e le prospettive future dell’elettrificazione. Come sempre sopratutto, in questo particolare delicato periodo, il nostro impegno ora sarà massimo consapevoli che in queste settimane sono tante le notizie sul futuro produttivo di tutti i siti Stellantis di produzione auto, veicoli commerciali che meccanica”.

Per Ettore Iacovacci, Segretario Provinciale Ugl Metalmeccanici Avellino, “abbiamo costruito un’altro risultato importante di rappresentanza nel gruppo Stellantis a distanza di pochi giorni: arriva in un momento molto delicato nel settore dell’automotive che ha messo in forte difficoltà le produzioni, dovuta alla mancanza di approvvigionamento di materie prime, i semiconduttori, e di conseguenza la riduzione delle giornate lavorative con il ricorso alla cassa integrazione con conseguenza perdita di salario. Il nostro impegno sindacale – conclude il sindacalista Ugl, Iacovacci – sarà ora a sostegno dell’azienda per il futuro, a difesa dell’occupazione, della salvaguardia dei diritti di tutti i lavoratori in un momento molto particolare della vita produttiva nel nostro territorio avellinese dovuto alla crisi da Covid-19 che attanaglia tutti i settori e dove l’Ugl Metalmeccanici metterà in campo tutte le iniziative a tutela del sito Irpino”.

