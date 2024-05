Stellantis, UglM:”Bene il confronto al Mimit su sito di Pomigliano”

“Bene il confronto al ministero delle Imprese e del Made in Italy con il Ministro Adolfo Urso che ha presieduto il tavolo sulle prospettive dello stabilimento Stellantis di Pomigliano alla presenza dei rappresentanti della Regione Campania, dell’azienda, il Direttore di Anfia e dei sindacati dei metalmeccanici.

Come O.S. riteniamo il giudizio positivo, da parte del Ministro Urso non si è fatta attendere la continuità alla strada intrapresa soprattutto dopo l’incontro di ieri con l’A.D. Tavares per l’ampliamento del piano industriale che darà continuità anche al sito di Pomigliano”.

E’ quanto affermano dalla delegazione Ugl Metalmeccanici a fine incontro che ha visto partecipare il Segretario Nazionale UglM Antonio Spera unitamente a, Luigi Marino, Vice Segretario Nazionale, Ciro Esposito Segretario Provinciale di Napoli e la Rsa dello stabilimento di Pomigliano d’Arco.

Per l’UglM, “importante il lavoro che è stato messo in campo con il Governo per il tavolo Automotive: avrà la sua continuità concentrandosi con un documento finale sottoscritto da tutte le parti, per raggiungere la produzione di 1Mln di veicoli nel nostro paese. Il continuo confronto del Tavolo Sviluppo Automotive, è condivisibile poiché Urso propaga regole chiarissime e del resto utili per raggiungere le diverse ambizioni e sostenere il mercato automobilistico che favorisce la continuazione della produzione di modelli a prezzi accessibili in Italia: per l’UglM – conclude Spera – i presupposti anche su Pomigliano sono buoni con gli incentivi alla vendita di veicoli elettrici e alla rete di ricarica per sostenere i clienti e il miglioramento, come impegno preso dal Governo, del costo dell’energia per sostenere la competitività industriale di Stellantis nel sito Campano e dei fornitori ad esso collegato”.

Com. stam. + foto UGL