Stellantis, UglM:”Melfi, nuova proroga e richiesta di CDS  in deroga”

“Si è svolto un incontro con la Direzione Aziendale di Stellantis e le organizzazioni sindacali a seguito di approfondita analisi sul piano industriale previsto per lo stabilimento di Melfi.

L’azienda ha confermato la continuità del cronoprogramma, confermando la prosecuzione come previsto delle preserie dei nuovi modelli, da immettere, successivamente, sul mercato, nei tempi previsti. L’azienda Stellantis a tal proposito dell’incontro ha comunicato facendo emergere, tuttavia, la necessità di ulteriore richiesta di CDS in deroga a partire dal 27/06/2025 fino al 26/06/2026, per il necessario mantenimento della forza lavoro. Come Ugl Metalmeccanici abbiamo rivendicato la necessità di poter superare l’utilizzo degli ammortizzatori sociali per poter, finalmente, garantire, ai lavoratori coinvolti, salari adeguati.I dipendenti in carico ad oggi nel sito Stellantis sono attualmente in 4860, saranno interessati dalla cig 3888 dipendenti per una percentuale dell’80%”.

Lo riferiscono il Segretario Provinciale dell’Ugl Metalmeccanici di Potenza Giuseppe Palumbo e, la Segretaria Generale Ugl Basilicata Florence Costanzo che hanno preso parte all’incontro.

I Sindacalisti Ugl fanno sapere che “permane, innanzitutto, una drammatica situazione di mancanza di giornate lavorative. Un dato giustificato ancora una volta dall’azienda dal perdurare della crisi di mercato che sta penalizzando fortemente tutto il settore dell’automotive. L’azienda ha mostrato un interesse di garanzia a fronte della sperata ripresa nell’auspicio della risalita produttiva sempre ché il mercato e le crisi mondiali in atto lo permettano. Anche se allo stato rimangono grandi criticità per lo stabilimento di San Nicola di Melfi – aggiungono Costanzo e Palumbo – registriamo un diverso approccio dal punto di vista del confronto sindacale, così come auspicato da tempo da noi, e ciò si traduce in una maggior condivisione nelle scelte drammatiche del momento congiunturale che stiamo vivendo. Sì, a Melfi è stato sottoscritto un nuovo periodo di cassa integrazione per i lavoratori dello stabilimento Stellantis. Questo periodo, che segue altri precedenti, interessa sia i dipendenti diretti che quelli dell’indotto. Le motivazioni principali sono legate alla riduzione della produzione e alla necessità di riorganizzare le attività dello stabilimento in vista di futuri modelli. Altresì riteniamo però che al netto del periodo congiunturale i lavoratori stanno facendo grandi sacrifici, ormai, da molto tempo e forse ci saranno ancora periodi bui a causa della crisi mondiale del mercato dell’auto. Sicuramente il nostro compito è quello di tutelare il valore del lavoro affinché il prezzo della crisi non venga pagato solo dai lavoratori. E’ per questo che – concludono Costanzo e Palumbo – tutti dobbiamo sforzarci di trovare le giuste soluzioni e deve essere il momento di definire in modo chiaro le strategie future ma soprattutto per il rilancio del nostro stabilimento e del suo indotto sempre il più penalizzato”.

