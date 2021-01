STHENATHLON®è una disciplina polispecialistica orientata alle prove di forza, gestita in via esclusiva dalla FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA. Trae la propria genesi dall’attività comunemente definita “fitness funzionale” ed è codificata sulla base di un regolamento tecnico e di un’impostazione metodologica originale ideata dalla FIPE stessa.

La denominazione STHENATHLON nasce dall’unione di due parole del greco antico, lingua di origine dello sport olimpico: Athlon – significava inizialmente ‘premio’ e prese poi il significato di ‘gara, competizione tra contendenti’

Sthenos – significava ‘forza’ e ‘potenza’.

Pertanto, STHENATHLON diventa la denominazione ufficiale ed universale dei GIOCHI DELLA FORZA e gli atleti che vi partecipano sono definiti STHENATLETI.

Gli Sthenatleti svolgono la propria performance sportiva, indoor e/o outdoor, sia in modalità individuale che a squadra, attraverso l’uso di pesi, sovraccarichi e resistenze, anche a corpo libero, per il raggiungimento di un obiettivo che può essere la preparazione e la partecipazione ad una competizione agonistica, ad un evento amatoriale o promozionale, o che abbia come finalità il semplice condizionamento (fitness) o, ancora, il raggiungimento del benessere fisico (wellness).

CIRCUITO STHENATHLON FIPE 2021

I TITANI

A partire dalla stagione in corso la FIPE gestisce e organizza, in via esclusiva, eventi di interesse nazionale, ai quali potranno partecipare, con modalità che saranno rese note successivamente, solo Atleti Agonisti in regola con il Tesseramento per una Società regolarmente affiliata alla FIPE e con la prevista certificazione medico agonistica per l’anno di competenza.

Per poter accedere alle Finali Nazionali STHENATHLON FIPE gli Sthenatleti, tesserati agonisti FIPE, dovranno aver partecipato ad eventi anche di natura amatoriale/promozionale organizzati da terzi, ai quali la FIPE concede il riconoscimento di partner del Progetto STHENATHLON FIPE.

Ad oggi gli eventi riconosciuti come tali, sono i seguenti:

Com. Stam.