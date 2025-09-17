Stona, la voce che canta il presente e suona l’attualità

“Ci faremo bastare i ricordi” è il titolo del nuovo album di Stona, cantautore che con voce limpida e sguardo critico traduce in melodia la complessa realtà in cui viviamo.

Oggi lo abbiamo incontrato per parlare di canzoni, attualità e del ruolo che il cantautore ha ai giorni nostri: essere un “cronista del presente”, raccontando ciò che accade con la forza della musica e la delicatezza della poesia – ma solo a chi ha ancora voglia di ascoltare davvero –.

– Stona, ti definisci un “artista in equilibrio fra musica d’autore e easy listening”, cosa intendi?

La definizione inizialmente è nata per “non prendersi troppo sul serio”. Quando ho intrapreso il mio percorso c’era sì il cantautorato classico, ma anche brevi fughe nel pop più semplice con testi molto spensierati. Da lì nasce l’idea – che caratterizza anche il disco del 2018, “Storia di un equilibrista” – di mantenere l’equilibrio nel saltare tra un genere e l’altro. L’album era caratterizzato da sonorità molto differenti, passava dal cantautorato al synth pop al rock al bossa nova, poi invece in maniera molto naturale e intuitiva ho trovato il mio filone e oggi cerco di seguire un’unica traccia.

– Come pensi si inserisca il genere del cantautorato nel panorama musicale di oggi?

Il genere della musica d’autore oggi trova parecchia difficoltà a rimanere al passo coi tempi, però ci sono grandi artisti che riescono a portare avanti questa definizione, da Brunori a Lucio Corsi. Quindi cerchiamo – anche io nel mio piccolo – di tenere alta la bandiera del cantautorato, che consiste alla fine nel guardarsi intorno e raccontare cosa succede, nell’essere cronisti del presente che viviamo, rimanendo però distaccati in un angolo e facendo solo da portavoce per tutti gli altri.

– Guido Guglielminetti, un nome importante, come vi siete incontrati?

L’incontro con Guido è avvenuto per caso. In maniera molto timida ho voluto provare a fargli ascoltare qualcosa di mio, ma senza alcuna pretesa, mi bastava banalmente avere una sua opinione. Invece poi abbiamo deciso di lavorare su un pezzo in particolare, “Belladonna”, che mi ha fatto vincere alcuni premi, il Biella Festival e il NuovoImaie. Quest’ultimo permetteva di finanziare un tour nazionale in tutta Italia: la cosa ci ha galvanizzato parecchio, allora abbiamo deciso di lavorare su altre cose e da lì è nata la collaborazione che ha portato alla realizzazione del primo album, “Storia di un equilibrista”.

– Il tuo nuovo album prodotto da Lorenzo Morra invece affronta temi importanti ed estremamente attuali, cosa vuol dire il titolo “Ci faremo bastare i ricordi”?

È un titolo in bilico fra l’ironico e la provocazione. La situazione attuale non è tra le più rosee, tra guerre, crisi sociale, crisi generazionale. Quindi in maniera appunto provocatoria ho cercato di creare un modo di dire simile a quelli che pronunciano i vecchi, come “si stava meglio quando si stava peggio”. La frase “Ci faremo bastare i ricordi” è proprio così, me la immagino come se la esclamassi allargando le braccia e guardandomi intorno. Il presente e il futuro non mi sembra ci riservino grandi progetti, quindi al momento forse siamo un po’ costretti a farci bastare i ricordi, quelli belli, e a usarli per continuare a sognare.

– Un album che parla di presente, ma anche di sperimentazioni musicali, “Underdog” e “Il pittore” per esempio sono brani strumentali.

Sì, sono dei brevi intermezzi nell’album. Suonando la chitarra spesso vengono fuori dei brani solo strumentali: possono nascere improvvisando oppure scaturire da un’idea precisa, anche se poi non c’è un testo a sostenere la melodia. Comunque ho voluto provare a inserire queste due brevi “pillole” musicali anche come piccole “pause” all’interno del disco. L’intenzione è quella di prendere l’ascoltatore per mano idealmente e trasportarlo in questo viaggio dalla prima canzone all’ultima, e visto che vengono affrontati temi importanti e pesanti è anche giusto concedere a chi ascolta una piccola pausa per rilassarsi e poi riprendere il viaggio.

– Com’è stato realizzare questo disco, quali sono stati i momenti migliori e quali le difficoltà?

Momenti “difficili” ce ne sono stati solo all’inizio. Io e Lorenzo Morra siamo partiti da un brano solo, “Uragani”, e lo abbiamo usato un po’ come test per capire su che linee muoverci: dovevamo comprendere da dove partire come sonorità e, dato che avevamo solo quella canzone, dovevo decidere nella mia testa di che cosa volessi parlare nell’album. Dal testo di “Uragani” ho cercato di ricavare tutta una serie di informazioni per capire che strade volevo percorrere, quindi la difficoltà è stata quella: foglio bianco davanti e cominciare a scrivere. Poi una volta che si inizia le idee arrivano man mano e diventa tutto più facile. In realtà quindi io e Lorenzo abbiamo lavorato abbastanza velocemente al disco e ci siamo divertiti tanto a suonare tutti gli strumenti che si possono sentire!

– Ascoltando proprio il singolo “Uragani”, mi ha colpito molto una frase: “Ogni parola ha delle conseguenze, ma ogni silenzio anche”.

Penso che spesso i problemi tra le persone derivino dal fatto che non ci si prende un attimo in più per ragionare sul proprio comportamento, quando invece ognuno di noi dovrebbe rendersi conto che le cose che diciamo o facciamo, ma anche quelle che non diciamo o non facciamo – nei silenzi – possono avere delle conseguenze importanti nella vita delle altre persone. Questo, traslato in grande, in una realtà come quella attuale in cui le decisioni di pochi potenti possono condizionare la vita di molti, vuol dire che è importante provare a riscoprire questi valori, di accettazione delle conseguenze e delle nostre responsabilità, perché se il mondo non va così bene la colpa è sempre un po’ da “smazzare” fra tutti. Questo concetto parte da “Uragani”, ma si sviluppa poi in tutto il disco.

– Un altro brano invece, “Asparinu”, parla di Gaspare Mutolo, com’è nato il desiderio di raccontare la sua storia?

Quella di Asparinu è una storia particolare, lo so. Avevo scoperto la vicenda di Gaspare Mutolo leggendo parti della sua biografia e mi aveva colpito molto. Quindi dopo ulteriori ricerche ho provato a capire il personaggio e cosa poteva esserci che lo legasse a me, dal punto di vista narrativo, per il disco. Avevo già cominciato a scrivere un testo su di lui qualche anno fa, ma l’avevo messo in un cassetto, perché non c’era una melodia, un’idea musicale a cui associarlo. In realtà poi grazie a Lorenzo abbiamo trovato il “vestito” giusto e con una sonorità semplice, ma particolare, quasi teatrale o cinematografica, abbiamo costruito il brano. Del personaggio mi ha stupito la contrapposizione tra il mafioso che commette atti terribili e la stessa persona che in carcere scopre altri valori attraverso la pittura e l’arte, che fungono da vera e propria guida per lui: due facce della stessa medaglia!

– Nel primo brano della tracklist “La Resistenza” parli della “violenza che ogni giorno ci entra dentro agli occhi”, come possiamo noi tutti resistere al presente e alla situazione che stiamo vivendo?

Ho voluto riprendere il termine “Resistenza” perché nel nostro Paese ha un valore particolare, anche se in questo caso non ha nulla a che vedere con la lotta partigiana o con cose accadute in passato. È comunque una parola molto forte, che ho voluto utilizzare perché può rappresentare una forma di resistenza per quello che riguarda l’attuale. Oggi per esempio “resistere” vuol dire anche solo cercare di restare umani in questo mondo. Vedo parecchia disconnessione tra le persone e noto una società che sembra sempre più staccata dalla realtà, come se ogni giorno sui social o al telegiornale vedessimo pezzi di puntate di qualche serie presa da Netflix anziché dalla vita vera. “Resistere” ai giorni nostri non dev’essere un atto di rivolta o violenza, ma il tentativo di riscoprire la nostra umanità in questo momento così difficile.

– Come pensi che la musica possa risvegliare le coscienze oggi?

Lo si dice da sempre, ma come cantava una volta Ramazzotti “Se bastasse una canzone” sarebbe facilissimo, purtroppo però non è così. Sicuramente quello che bisogna fare, anche come forma di resistenza, è cercare di raccontare e descrivere quello che succede oggi – in fondo questo è il lavoro del cantautore – per provare a sensibilizzare il più possibile le persone, quanto meno quelle disposte ad ascoltare. Penso che finché qualcuno avrà qualcosa di buono e importante da dire, ci sarà sempre qualcuno pronto ad ascoltare, anche se adesso gli ascoltatori cominciano a essere sempre di meno. Tuttavia non bisogna perdere la speranza, ma continuare a insistere: storicamente si passa dai momenti bassi a quelli di ritorno improvviso della coscienza, quindi sono fiducioso per il futuro.

– A proposito di futuro, dove possiamo trovarti prossimamente?

Durante l’estate abbiamo fatto un po’ di concerti live e presto ce ne saranno altri. Il 26 settembre sarò alle Targhe Officina Roversi a Bologna per la Targa Canzone (sezione Cantautore), durante il DiMondi Festival. Poi salirò sul palco del MEI Festival a Faenza il 5 ottobre. Il 16 novembre invece mi troverò al teatro Salvini a Pieve di Teco (IM). Pian piano usciranno altre date, per rimanere aggiornati potete consultare il mio sito www.massimostona.com/ e seguirmi sui social.

di Alessia Folli

