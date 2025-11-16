Stop strade gruviera: “modifichiamo il regolamento comunale”

Bronte – Il Comune di Bronte si appresta a varare la modifica al proprio regolamento comunale in materia di lavori stradali, volta a migliorare radicalmente la sicurezza e la percorribilità delle vie cittadine.

La novità imporrà alle ditte che effettuano scavi per la posa di sottoservizi (cavi elettrici, fibra ottica, tubazioni) di riasfaltare l’intera carreggiata e non limitarsi più al solo ripristino della trincea scavata. L’iniziativa, promossa dal vicesindaco Salvatore Pizzuto, assessore con delega ai Servizi in rete, nasce da una virtuosa esperienza di collaborazione con Italgas che recentemente ha condotto degli scavi per la sostituzione di tubazioni sotterranee e la messa in sicurezza della rete nel quartiere Borgonuovo.

Il vicesindaco Pizzuto, notando la frequenza degli interventi di manomissione stradale e constatando come i ripristini parziali non fossero sufficienti a garantire la sicurezza e l’efficienza delle vie, che restavano costantemente segnate da buche e avvallamenti, ha avanzato una proposta decisa alla società. Invece di limitarsi a “tappare” la singola striscia di scavo, ha chiesto di riasfaltare l’intera carreggiata.

E Italgas ha dato seguito alla richiesta, riasfaltando completamente le vie Saetta, Borsellino e parte di via Falcone: “Desidero ringraziare pubblicamente Italgas per aver compreso e assecondato con grande senso di responsabilità la nostra richiesta di ripristino integrale. – ha affermato Pizzuto – Hanno dimostrato che la tutela dell’incolumità pubblica e del decoro urbano può e deve andare di pari passo con l’esecuzione dei lavori. Ci auguriamo che questa stessa considerazione possa essere adottata da tutte le altre aziende che gestiscono sottoservizi sulle nostre strade, poiché i lavori appaltati o autorizzati sono tantissimi. Il regolamento che stiamo redigendo prevede che le imprese rifacciano totalmente il manto delle strade larghe fino a 4 metri. In quelle più grandi dovranno rifare almeno mezza carreggiata”.

“Questo nuovo regolamento è un atto dovuto per la nostra Comunità. – ha aggiunto Firrarello – È inaccettabile che i ripristini parziali, pur legali, rendano troppo spesso le nostre strade impercorribili, mettendo a rischio la sicurezza di automobilisti e pedoni. Ci auguriamo che, grazie a questa nuova disciplina, si possa porre un freno al dissesto stradale cronico causato dai continui scavi, garantendo infrastrutture durature e a norma per i cittadini di Bronte”.

