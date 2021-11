Strade nel quartiere di Cibali al buio

Strade completamente al buio con i residenti che protestano perché non si vede praticamente nulla per decine di metri. In via Merlino, in via Giuseppe Ballo, via Balatelle, via Quintino Cataudella e in molte altre zone di Cibali i lampioni spenti sono al centro delle segnalazioni di moltissimi utenti. “

La situazione è assolutamente insostenibile perché, con le strade completamente avvolte dall’oscurità, si rischiano incidenti oppure di essere aggrediti- afferma il presidente del IV municipio Erio Buceti- mi attiverò immediatamente per capire i motivi che hanno portato a questo disservizio e segnalare il problema alla direzione competente”. Vie completamente avvolte dall’oscurità con i pedoni costretti ad utilizzare torce e cellulari per farsi un po’ di luce. La pubblica illuminazione è un servizio che va assolutamente garantito perché si tratta di una priorità. “La gente ci segnala la questione da tempo perché i municipi etnei sono il “front-office” alle richieste e alle problematiche cittadine e pertanto abbiamo precise responsabilità nei loro confronti. Con l’amministrazione centrale- prosegue Buceti- c’è totale sinergia e sono sicuro che in tempi ragionevolmente brevi riavremo una pubblica illuminazione efficiente”.

Il presidente del IV municipio Catania Erio Buceti

