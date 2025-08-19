“Strafelicissima Palermo”, a Mezzojuso l’omaggio di Sergio Vespertino alla sua città per “Dest’Arte”, il festival intercomunale delle arti performative

Il 20 agosto, in piazza Francesco Spallitta a Mezzojuso, l’omaggio alla sua città dell’attore palermitano per la quarta edizione di “Dest’Arte”, il festival intercomunale delle arti performative ideato e diretto da Vito Meccio, progetto realizzato con il sostegno del Comune di Palermo grazie al finanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, e che coinvolge anche i comuni di Vicari e Mezzojuso Mezzojuso (Palermo), piazza Francesco Spallitta, 20 agosto 2025, h 21. Ingresso gratuito

Dopo il debutto a Ventimiglia di Sicilia, la “Strafelicissima Palermo” di e con Sergio Vespertino torna protagonista della quarta edizione di “Dest’Arte – Festival intercomunale delle arti performative”, cartellone di musica, teatro, laboratori e spettacoli per ragazzi organizzato dalla cooperativa Agricantus di Palermo, con la direzione artistica di Vito Meccio. Mercoledì 20 agosto, alle 21, in piazza Francesco Spallitta a Mezzojuso la nuova replica. Lo spettacolo, che lo scorso anno ha compiuto 10 anni, è un omaggio a Palermo, città dalle grandi contraddizioni e dalle tinte fortissime, visceralmente amata, nel bene e nel male, per la sua grandezza ma anche per la sua miseria. Quella di Sergio Vespertino è una Palermo che mescola amore e rabbia, cultura e ignoranza, arte e inerzia, violenza e dolcezza, sconfitte esistenziali e sogni di trasformazione e che l’attore, anche autore del testo oltre che regista, ha imparato ad amare grazie alla sapiente guida del padre che lo ha condotto per mano alla scoperta di questa grande madre che ha in grembo figli perennemente figli.

In questo esuberante accumulo di immagini, emozioni, citazioni di personaggi vitali, autentici e appassionati, la narrazione di Sergio Vespertino, scandita dal ritmo delle musiche originali di Virginia Maiorana che al suo fianco sul palco suonerà la fisarmonica, fa emergere un’inafferrabile sicilianità che attinge all’anima più nascosta del suo affascinante capoluogo. Lo spettacolo replicherà il 6 settembre a Vicari.

Realizzato con il sostegno del Comune di Palermo grazie al finanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, il progetto “Dest’Arte” – che coinvolge i comuni del Palermitano di Ventimiglia di Sicilia, Vicari e Mezzojuso –, ideato e diretto da Vito Meccio in occasione del 400°+1 anniversario del Festino, mira a fare dello spettacolo dal vivo un efficace strumento di rivitalizzazione delle comunità e nasce con lo scopo di una più ampia diffusione della storia di Santa Rosalia, alla quale è dedicata parte del programma in quanto figura che unisce, ispira, e racconta la storia di un popolo. Dest’Arte è un progetto che punta a valorizzare i luoghi dove c’è ancora voglia di sentirsi comunità e “sfrutta” l’arte come strumento di coesione e rigenerazione. La bellezza, quando è condivisa, si moltiplica diventando bene universale. L’ingresso è gratuito per tutti gli appuntamenti in calendario.

Gli altri appuntamenti di “Dest’Arte” 2025

Domenica 24 agosto “Napulitanata”con Peppe Servillo – Mezzojuso

Lunedì 25 agosto “Napulitanata” con Peppe Servillo – Vicari

Sabato 6 settembre “Strafelicissima Palermo” di e con Sergio Vespertino – Vicari

Da mercoledì 1 a venerdì 3 ottobre “Giochiamo con il teatro” – Ventimiglia di Sicilia

Venerdì 3 ottobre “La principessa stonata” (per bambini) – Ventimiglia di Sicilia

Sabato 4 ottobre “La principessa stonata” (per bambini) – Vicari

Domenica 5 ottobre “La principessa stonata” (per bambini) – Mezzojuso

