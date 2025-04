Street Workout arriva a Castel Guelfo The Style Outlets per una giornata di sport, benessere e divertimento L’evento nel centro domenica 13 aprile è sold out

Dopo Roma e Verona, Street Workout, il più grande e conosciuto format di allenamento outdoor in Europa, arriva per la prima volta a Castel Guelfo The Style Outlets per una domenica ricca di energia, nuovi incontri e tanto sport alla portata di tutti! 150 i posti disponibili, andati sold out già dieci giorni prima dell’evento.

L’appuntamento è per il 13 aprile, alle ore 10:30, quando i partecipanti, guidati da un istruttore, inizieranno a percorrere le vie del centro alternando camminata e corsa leggera a brevi sessioni di dance, zumba, yoga e tanto altro. Lungo tutto il percorso, della durata di circa due ore, gli iscritti indosseranno delle cuffie wireless e potranno lasciarsi trasportare dalla musica e dalle istruzioni del trainer, che, di volta in volta, detterà l’andatura e li motiverà a non mollare.

Questa giornata speciale non sarà solo l’occasione per prendersi cura di sé, dedicando del tempo al movimento, ma anche per socializzare, scoprire il centro e fare acquisti approfittando degli sconti proposti nei 110 negozi presenti nell’outlet.

Sport e shopping: un binomio vincente

Con questo evento, che fa seguito agli Sport Days di febbraio, Castel Guelfo The Style Outlets conferma il suo impegno per un 2025 all’insegna dello sport. Un ricco programma di iniziative per tutta la famiglia, unito all’ampia offerta di brand sportivi premium, come ASICS, Puma, adidas, Nike e Salomon, renderà il centro la destinazione ideale per gli appassionati di ogni disciplina.

E quindi…pronti, partenza, via!

