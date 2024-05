Studenti minacciati e aggrediti da due minorenni. Identificati e denunciati dai Carabinieri i presunti responsabili

San Lazzaro di Savena (BO): I Carabinieri della Stazione di San Lazzaro di Savena, al termine di un’attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, due minorenni, ritenuti i presunti responsabili del reato di percosse, minaccia, danneggiamento e tentata rapina in concorso.

Le indagini sono state avviate dai militari di via Paolo Poggi dopo aver raccolto la querela presentata dai genitori di due studenti minorenni, i quali hanno raccontato di essere stati minacciati e percossi da due ragazzi, anche loro minorenni, poco dopo le 8:30 nei pressi di un Istituto superiore della zona. Nella circostanza, le due vittime hanno riferito di essere stati avvicinati da due studenti, uno dei quali, dopo aver formulato alcune domande di circostanza, si è avvicinato a uno dei due e, in maniera repentina, ha afferrato dalla parte anteriore della tracolla, il borsello che aveva sulla spalla, con l’intento di sottrarglielo. Proprio mentre la vittima ha cercato con tutte le forze a sua disposizione di opporsi e di trattenere il borsello che, nell’occasione, si è danneggiato, l’altro aggressore si è avvicinato da dietro e l’ha afferrato per il collo, cercando di spingere la vittima in avanti, probabilmente con l’intenzione di fargli perdere l’equilibrio e facilitare l’operato del suo complice. Nel frattempo, l’altro minorenne, amico della vittima, ha cercato per quello che ha potuto di aiutare l’amico, permettendogli nella circostanza di liberarsi e scappare via. L’attenzione dei due aggressori si è così rivolta per pochissimi minuti nei confronti dell’altra vittima, prima che anche lui è riuscito a scappare verso la scuola.