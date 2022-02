Studio del Dipartimento di Ingegneria UniPa selezionato per la copertina della rivista internazionale “Materials”

Lo studio dal titolo “Electrochemical Synthesis of Zinc Oxide Nanostructures on Flexible Substrate and Application as an Electrochemical Immunoglobulin-G Immunosensor” , condotto da un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo, è stato pubblicato sulla rivista internazionale “Materials” ed è stato selezionato per apparire sulla copertina della rivista del mese di Febbraio 2022.

Il team di ricerca, coordinato dalla prof.ssa Rosalinda Inguanta e composto dal prof. Giuseppe Aiello e dai dott. Bernardo Patella e Nadia Moukri, in collaborazione con il gruppo di ricerca della dott.ssa Chiara Cipollina della Fondazione RIMED e della dott.ssa Elisabetta Pace dell’Istituto di Farmacologia Traslazionale – CNR (Unità di Palermo), si è occupato dello sviluppo di un immunosensore elettrochimico per la rilevazione dell’Immunoglobulina-G, proteina modello per lo sviluppo di biosensori che possono essere usati in applicazioni biomedicali.

«Gli immunosensori – spiega la coordinatrice prof.ssa Inguanta – sono dispositivi in grado di quantificare una specie biologica target a concentrazioni molto basse, fino a nanogrammi per millilitro. Il loro funzionamento si basa sulla formazione di un legame tra la biomolecola da quantificare e il rispettivo anticorpo che viene preventivamente immobilizzato sulla superficie del sensore. Tale legame viene monitorato per quantificare la specie di interesse. Le applicazioni sono innumerevoli, dall’analisi clinica a quella ambientale o alimentare. Attualmente, gli immunosensori utilizzano un output ottico per la quantificazione delle biomolecole (ELISA).

Lo studio pubblicato – prosegue la docente – si basa sullo sviluppo di un immunosensore elettrochimico nanostrutturato che, grazie all’output elettrico, è in grado di superare i limiti delle tradizionali tecniche ottiche come elevati costi di fabbricazione, personale altamente specializzato e strumentazione complessa. Inoltre, gli immunosensori elettrochimici sono associabili ai comuni dispositivi elettronici (smartphone, tablet) e quindi più facilmente utilizzabili per la telemedicina personalizzata.

L’articolo – conclude – riporta lo sviluppo di un immunosensore elettrochimico per la quantificazione dell’Immunoglobulina-G. Questa molecola è stata scelta come modello per lo sviluppo di immunosensori innovativi poiché molto presente nei fluidi biologici umani, costituisce circa il 75% degli anticorpi sierici, e possiede inoltre caratteristiche fisico chimiche molto simili ad altre proteine. La tecnica sviluppata non si limita quindi alla sola quantificazione dell’immunoglobulina G ma può essere estesa a svariate biomolecole per diverse applicazioni»

