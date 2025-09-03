PALERMO. Stampe preziose, tessuti raffinati, suggestioni tropicali: l’universo artistico di Beppe Spadacini, fatto di rigogliose piante e animali variopinti, ha conquistato nel tempo stilisti e maison di fama internazionale: da Versace a Ferré, da Etro a Walter Albini fino a Tommy Bahama.

In occasione del 230° anniversario dalla nascita dell’Orto Botanico di Palermo, le sue opere arrivano nello storico Erbario del Gymnasium che, per l’occasione, si trasforma in un atelier creativo. Accanto a Spadacini, le installazioni e gli interventi di un collettivo di giovani artisti: Giulia Gentili, photodesigner e vicepresidente della Fondazione Gentili Mosconi; Pietro Fadda, fashion designer e Pollution Art – Marco Lombardi, visual eco-artist.

Un racconto corale in cui arte e moda si intrecciano, generazioni si confrontano e linguaggi diversi dialogano tra loro.

La mostra “Studio Tucano – Il tema tropicale nell’Arte e nella Moda”, ideata dalla Fondazione Gentili Mosconi ETS e presentata dall’Università degli Studi di Palermo, sarà visitabile dal 4 settembre al 12 ottobre 2025 all’interno del calendario ufficiale delle celebrazioni.

Com. Stam. + foto