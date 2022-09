Su Nove “Mafia connection”, la serie con Nello Trocchia che accende i riflettori sui fenomeni mafiosi che tengono sotto scacco il nostro paese

Arriva a partire dal 24 settembre alle 21.25 su NOVE la serie “Mafia Connection”, quattro docu-inchieste condotte dal giornalista Nello Trocchia, che fa da guida in un viaggio che tocca Campania, Sicilia, Puglia e si spinge fino in Albania, ricostruendo la storia dei boss e dei clan più feroci, svelando le nuove gerarchie delle organizzazioni criminali che hanno deciso di fare la guerra allo Stato.

Con un taglio che avvicina l’accuratezza dell’inchiesta giornalistica ad un linguaggio quasi cinematografico, ideata da Carmen Vogani e prodotta da Giulia Cerulli per Videa Next Station, Mafia Connection prosegue idealmente il cammino di Trocchia attraverso il racconto delle organizzazioni criminali meno note ma più pericolose, iniziato con i due documentari sui Casamonica, realizzati sempre per Nove.

Oggi i riflettori si accendono sui fenomeni mafiosi che soggiogano il nostro Paese e non solo: dai narcos albanesi, broker spietati votati ai soldi e al sangue, alla famiglia Moccia, ricchi imprenditori e potenti camorristi, passando per la galassia di clan che nella provincia di Foggia agisce con la strategia del terrore, fino al padrino di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, latitante da quasi trent’anni.

Si parte sabato 24 settembre con I NARCOS ALBANESI: businessmen insospettabili e killer spietati: sono questi i marchi di fabbrica dei criminali albanesi. Al centro di tutto, la droga.

I narcos albanesi sono i competitor della ‘Ndrangheta nel mercato della cocaina e i principali rifornitori di marijuana in tutta Europa. Per fare il salto di qualità definitivo, poi, hanno puntato dritto alla terra promessa di tutti i narcotrafficanti: il Sud America. Narcotraffico, omicidi e una ricchezza che ostentano senza scrupoli. Ma quali sono le ragioni che hanno portato a questa ascesa? E soprattutto si può parlare di vera mafia albanese?

sabato 1 ottobre è la volta di PUGLIA SOTTO ATTACCO; bombe che scoppiano una dopo l’altra, imprenditori assoggettati alla strategia del terrore e vittime innocenti finite al centro di una sanguinosa sfida tra clan. La ferocia delle mafie foggiane costringe l’Italia ad aprire gli occhi: in quella porzione di Sud esiste la mafia. Una mafia talmente poco conosciuta che in molti pensano che non abbia un nome. I media la chiamano “Quarta mafia” per distinguerla dalle altre, per tutti ormai è un caso unico, un’emergenza nazionale, ed è finalmente arrivato il momento di rispondere a una domanda: l’attacco delle mafie a Foggia, era davvero imprevedibile?

Si prosegue sabato 8 ottobre con I SIGNORI DELLA CAMORRA, la docu-inchiesta sulla famiglia Moccia che, per alcuni, è composta da uomini d’affari dal passato ingombrante, per altri, invece, da camorristi ancora in attività, che agiscono nell’ombra e governano un esercito di affiliati dalla Campania al Centro Italia. Quello che è certo è che Moccia è un cognome che continua a incutere timore. Nel 2022, i Moccia possono essere considerati un clan del passato? E se il loro attuale basso profilo, invece, fosse il frutto di una precisa strategia?

Il ciclo si conclude sabato 15 ottobre con CACCIA ALL’ULTIMO PADRINO. Matteo Messina Denaro è in fuga dal 2 giugno 1993. Da quel momento, del boss di Castelvetrano si è persa ogni traccia e ha avuto inizio una rocambolesca caccia all’uomo. Catture mancate per un pelo, depistaggi e oscuri intrecci fra servizi segreti, mafia e massonerie. Oggi, a distanza di quasi trent’anni, il mito del boss imprendibile persiste e il nome di Matteo Messina Denaro continua comparire nella lista dei latitanti più pericolosi al mondo.

“Mafia Connection” è una serie prodotta da VIDEA Next Station per Warner Bros. Discovery, ideata e scritta da Carmen Vogani con la regia di Lorenzo Giroffi e Ram Pace, produttore esecutivo Giulia Cerulli. Gli autori sono Marco Carta Lorenzo Avola e Lorenzo Giroffi, il montaggio è di Lorenzo Loi, Simone Mele e Emanuele Svezia.

Com. Stam./foto