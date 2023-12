Su Sky Cinema e NOW. FAST X con Helen Mirren, Brie Larson, Rita Moreno e Jason Statham, Jason Momoa e Charlize Theron

Dopo il suo successo mondiale al botteghino, arriva in prima tv l’ultimo imperdibile capitolo della saga di Fast&Furious, FAST X, lunedì 1° gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Fast&Furious), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Mostrando un cast d’eccellenza, con azione a tutto gas ed emozioni ad alta potenza, FAST X vede come protagonista Vin Diesel (Fast and Furious), Michelle Rodriguez (Fast and Furious), Tyrese Gibson (2 Fast 2 Furious), Chris ‘Ludacris’ Bridges (2 Fast 2 Furious), John Cena (Fast & Furious 9 – The Fast Saga), Nathalie Emmanuel (Fast & Furious 7), Jordana Brewster (Fast and Furious), Sung Kang (The Fast and the Furious: Tokyo Drift), Scott Eastwood, Daniela Melchior, Alan Ritchson, con Helen Mirren (Fast & Furious 8), con Brie Larson (Captain Marvel), con Rita Moreno, e Jason Statham (Fast & Furious 7), e Jason Momoa (Aquaman) e Charlize Theron (Fast & Furious 8) e alcune sorprendenti comparse dai capitoli precedenti della saga.

SINOSSI

Nel corso di molte sfide e contro ostacoli impossibili, Dom Toretto (Vin Diesel) e la sua famiglia hanno superato con astuzia, coraggio e abilità tutti i nemici che hanno incontrato sul loro cammino. Quando la squadra ha eliminato il famigerato boss della droga brasiliano, non sapeva che suo figlio Dante (Jason Momoa), stesse osservando nell’ombra. Più letale di qualsiasi altro nemico che abbiano affrontato, Dante ora si eleva come un nuovo e terrificante oppositore motivato dalla vendetta, determinato a frantumare la loro famiglia e distruggere tutto ciò che Dom ama. Dal Brasile a Londra, dall’Antartide e Roma, si creano nuove alleanze e vecchi nemici riemergono. Ma tutto cambia quando Dom scopre che suo figlio di otto anni è il bersaglio finale di Dante.

In occasione di questa attesissima prima tv, su Sky Cinema Collection (posizione 303 di Sky) si accende SKY CINEMA FAST & FURIOUS, un canale interamente dedicato alla saga con le corse automobilistiche più spettacolari e ruggenti e gli scontri su quattro ruote, che andrà in onda da lunedì 1° a venerdì 12 gennaio. Tutti i titoli della collection saranno disponibili anche in streaming su NOW e on demand su Sky.

Oltre a FAST X, fanno parte della programmazione anche i primi sette capitoli della saga: FAST AND FURIOUS, capostipite del 2001, in cui Brian O’Conner (Paul Walker) è un agente della polizia di Los Angeles, infiltrato in una banda che opera nel settore delle gare clandestine il cui capo è Dominic Toretto (Vin Diesel); 2 FAST 2 FURIOUS del 2003, interpretato da Paul Walker e Eva Mendes; THE FAST AND THE FURIOUS: TOKYO DRIFT, sequel indipendente con cammeo di Vin Diesel; FAST & FURIOUS – SOLO PARTI ORIGINALI, pellicola del 2009 che riporta insieme sullo schermo Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster; FAST & FURIOUS 5,del 2011, in cui Dwayne Johnson si unisce a Vin Diesel e Paul Walker; FAST & FURIOUS 6,del 2013 che comprende il trio di star del precedente capitolo; e FAST & FURIOUS 7 del 2015, che vede l’ingresso di Jason Statham nei panni di Deckard Shaw e l’ultima apparizione del compianto Paul Walker.

FAST X – Lunedì 1° gennaio in prima tv alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 su Sky Cinema FAST & FURIOUS, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzione Sky HD/Sky Ultra HD attivo. SKY CINEMA FAST & FURIOUS, da lunedì 1° a venerdì 12 gennaio su Sky Cinema Collection (canale 303). Tutti i titoli sono disponibili anche in streaming su NOW e on demand su Sky.

