Su TimVision a ‘Fantacalcio Serie A Tim’, Federico Russo: “sono un grande appassionato di Fantacalcio, ne faccio due ma li perdo entrambi”

Federico Russo sulla Fiorentina: “tra Piatek e Cabral sarà un bel duello, ma io consiglio Piatek” Roma . “Il fantacalcio? Ci gioco eccome! Sono un grande appassionato e ne faccio due, che è la cosa più sbagliata che si possa fare perché li perdo entrambi”.

Così l’attore, conduttore e speaker radiofonico Federico Russo racconta nella puntata di Fantacalcio Serie A TIM disponibile da domani, venerdì 18 febbraio su TimVision, la sua passione per il fantacalcio. “Chi sa veramente giocare al calcio, conosce il calcio ma non il fantacalcio” – precisa poi Russo che spiega: “Chi sa veramente giocare al calcio non fa un centrocampo di sole ali, non fa una difesa di soli terzini, non fa un centrocampo di sole mezze punte e non fa un tridente di soli centravanti, che è invece quello che bisogna fare da fantacalcisti”.

Tifosissimo della Fiorentina, Russo entra poi nel merito del ballottaggio tra i centravanti della Viola Piatek e Cabral in vista della prossima sfida di campionato: “In questo momento vedo molto meglio Piatek che Cabral, anche solo per il fatto che sta andando a segno. Cabral è forte fisicamente – puntualizza – ma per ora quando riceve palla torna sempre indietro. Tra lui e Piatek sarà un bel duello ma per il momento – conclude – consiglio sempre Piatek”.

In seguito gli otto fantallenatori, il presidente Pierluigi Pardo, Malcom Pagani, Bernardo Corradi, Luigi Di Biagio, Ludovica Pagani, Riccardo Rossi, Ludovico Rossini e Ivan Zazzaroni commentano i risultati della settimana delle loro squadre e assegnano le pagelle. La migliore della settimana è la Pardense di Pierluigi Pardo, mentre la peggiore è l’Atletico Malcomune di Malcom Pagani.

Poi per i fantallenatori arriva il momento del pronostico per la 26esima giornata di campionato. Le loro previsioni si concentrano sul derby Juventus- Torino. Pierluigi Pardo e Bernardo Corradi prevedono una vittoria della Vecchia Signora per 2 a 1; Malcom Pagani ipotizza un 2 a 0; Luigi Di Biagio pronostica un 3 a 1; Ludovico Rossini scommette su un Under; Riccardo Rossi e Ludovica Pagani prevedono un 1; mentre Ivan Zazzaroni scommette su Dybala come primo marcatore.

Fantacalcio Serie A TIM è una produzione originale TimVision, in collaborazione con Stand By Me, con nuovi episodi in streaming ogni venerdì.

