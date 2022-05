Su Timvision a “Fantacalcio Serie A Tim”, ospite il comico interista Gianluca Impastato

Roma – “Vedrò la partita di domenica con mio nipote, al quale mi lega un episodio molto bello accaduto durante la finale di Coppa Italia: al gol di Peresic del 4 a 2 gli è caduto il dentino da latte”,così il comico Gianluca Impastato, tifoso dell’Inter, interviene nella puntata di Fantacalcio Serie A TIM disponibile da domani, venerdì 20 maggio su TimVision ricordando la recente vittoria dei neroazzurri contro la Juventus.

Per Impastato, nonostante lo svantaggio in classifica della squadra guidata da Simone Inzaghi c’è ancora un filo di speranza. “Il Milan vincerà lo scudetto, è già scritto e non c’è nient’altro da dire” dice, ma non per questo intende rinunciare ad andare San Siro per vedere Inter-Sampdoria, alimentando così il sogno di una vittoria neroazzurra. E conclude: “Ai tifosi interisti e milanisti consiglio un bel Cannonau”, tornando così per un attimo a indossare i panni del personaggio Chicco D’Oliva, il sommelier che lo ha reso celebre.

Fuori dai giochi la Pardense del presidente Pierluigi Pardo e la Special One di Ludovica Pagani, che nelle scorse settimane era data per favorita dopo la vittoria della SuperCoppa, la puntata prosegue poi con la sfida tra il primo e l’ultimo fantallenatore in classica: ovvero Ludovico Rossini con la sua Prof Boys e Bernardo Corradi e la sua Dinamo Corradi. In lizza per il premio al peggior fantallenatore della stagione restano Ivan Zazzaroni con la sua U.S. Zazzuolo, Luigi Di Biagio con la sua Monte dei Cocci, Malcom Pagani e la sua Malcomune e Riccardo Rossi con la sua Undici Rossi.

In seguito tutti riepilogano i risultati raggiunti, commentano le pagelle delle loro squadre e stilano la nuova classifica. Il migliore della giornata è Malcom Pagani, mentre il peggiore è Ivan Zazzaroni. Seguono le formazioni e il punto sull’ultima giornata di campionato.

Fantacalcio Serie A TIM è una produzione originale TimVision, in collaborazione con Stand By Me, con nuovi episodi in streaming ogni venerdì.

