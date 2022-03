Su Timvision a ‘Fantacalcio Serie A Tim’, Stefano Fresi: il derby? “una giornata ‘terrificante’, dopo aver perso all’andata dobbiamo vincere”

Roma – “Il derby è una giornata ‘terrificante’, perché dobbiamo vincere, e in più abbiamo l’ansietta da recupero perché abbiamo perso all’andata quindi è il caso di metterci molto animo”. Cosi l’attore Stefano Fresi, animo giallorosso interviene nella puntata di Fantacalcio Serie A TIM disponibile da domani venerdì 18 marzo su TimVision.

Fresi che, a maggio sarà al teatro Parioli di Roma con i Favete Linguis per interpretare le canzoni di maggior successo dei Quartetto Cetra, ha poi aggiunto che “quello di domenica prossima è un derby molto importante perché ci consente di sfidare i cuginetti che stanno sopra di un punto e magari di scavalcarli. Del resto – sottolinea l’artista – non ci possiamo sempre sedere sulla storia: noi a Roma ci attacchiamo sempre al passato, forse perché siamo la città più archeologica del mondo, e invece bisogna fare come Mourinho e pensare partita per partita”. E il fantacalcio? “Per me il fantacalcio è il calcio in cui la Roma vince lo scudetto”- replica Fresi che non gioca, ma conosce bene il fantacalcio ed è circondato da persone che lo fanno.

A seguire gli otto fantallenatori, il presidente Pierluigi Pardo, Malcom Pagani, Bernardo Corradi, Luigi Di Biagio, Ludovica Pagani, Riccardo Rossi, Ludovico Rossini e Ivan Zazzaroni riepilogano i risultati dell’ultima giornata commentando le pagelle delle loro squadre e la classifica. La migliore della settimana è la Special One di Ludovica Pagani mentre la peggiore è la Prof Boys di Ludovico Rossini.

Segue il pronostico per la 30esima giornata di campionato. Riflettori puntati sul derby Roma- Lazio. Per Pierluigi Pardo e Ludovico Rossini la partita si concluderà con un OVER; Malcom Pagani prevede un finale 2 a 1; Luigi Di Biagio pronostica un 1 a 1; Riccardo Rossi punta sulla vittoria della Roma 1 a 0; mentre Ludovica Pagani e Bernardo Corradi prevedono una X. Infine per Ivan Zazzaroni il primo marcatore sarà Zaniolo.

Fantacalcio Serie A TIM è una produzione originale TimVision, in collaborazione con Stand By Me, con nuovi episodi in streaming ogni venerdì.

