Successo per DeGustiArte, oltre 3 mila visitatori e spazio a tanti giovani imprenditori

Oltre tremila visitatori a Villa Filippina a Palermo per DeGustiArte la manifestazione che nel weekend ha unito il piacere di gustare del buon vino siciliano ammirando le opere d’arte di giovani performer e le numerose attività tra focus, show cooking e approfondimenti di carattere economico.

Una grande festa dell’enogastronomia regionale che ha visto la partecipazione di giovani, famiglie, scuole, imprenditori, appassionati.

La manifestazione, ideata e organizzata da Inkilo, ha avuto i suoi momenti clou nel raccontare le storie di successo di giovani imprenditori: un esempio per chi vuole scommettere su se stesso. Grande attenzione anche ai prodotti di montagna, agli incentivi per le energie rinnovabili, al vino dal un punto di vista scientifico. Le serate sono state alleggerite dal simpatico show cooking “Nonna vs Chef” che metteva a confronto un giovane chef con la propria nonna in una gara divertente e dove a vincere era soprattutto il gusto e il piacere della condivisione.

Durante i tre giorni della kermesse organizzata da Inkilo sono stati presenti cantine vinicole, distillerie, caseifici e altri produttori di eccellenze gastronomiche locali.

“Siamo soddisfatti per il successo della manifestazione – affermano gli organizzatori Vincenzo Bellia e Marco Basciano – e non vediamo l’ora di iniziare a lavorare per la nuova edizione che sarà a dicembre, in un teatro di Palermo, dove presenteremo i vini novelli e uniremo il gusto alla magia del Natale”.

Partner di DegustiArte sono: assessorato regionale alle Attività produttive, Confartigianato Palermo, Agci Sicilia, Suolo e Salute, Idimed, Euroform, Einaudi Pareto, Italian Cigar Group, Papaya di Sicilia, Orto Capovolto, Arte Wiva, Atom Inc., Noon, Daniele Pizzimenti Progetto Mobile, Dolomiti Ice, Centro Olimpo, Kia Astercar.

Com. Stam.