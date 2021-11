Successo per il CUS Napoli al Criterium nazionale universitario di tiro a volo 2021

A Vetralla oltre trenta studenti-tiratori, il Presidente Dima: “Format di successo, va promosso” – Si è concluso nel pomeriggio di martedì 9 novembre il criterium nazionale universitario di tiro a volo maschile e femminile per le specialità trap e skeet edizione 2021.

Vincitore indiscusso il CUS Napoli che si aggiudica l’oro nella classifica a squadre nel trap e nello skeet, e conquista ben sette medaglie su sedici messe in palio per i tornei individuali.

Nella fossa olimpica medaglie d’oro per il CUS Ancona con Federico Girolimetti nella categoria Eccellenza e Prima, Giulia Grassia del CUS Napoli nelle Ladies e per Gabriele Fabbri del CUS Roma in Seconda Categoria.

Nello skeet gli ori sono stati conquistati in Eccellenza e Prima dal CUS Roma con Giovanni Menghi, mentre il CUS Napoli si aggiudica il primato sia nelle Ladies con Francesca Del Prete, sia in Seconda con Simone Venanzetti.

CUS Napoli dominatore anche delle classifiche a squadre per entrambe le discipline, dove in fossa olimpica è da segnalare il successo di Simone D’Ambrosio, già oro nel Mixed Team alle Universiadi di Napoli 2019 in coppia con Fiammetta Rossi.

Giornata dall’esito positivo per gli oltre trenta studenti-tiratori provenienti da tutta Italia, che ha confermato la bontà del format e la voglia di gareggiare da parte di atleti che non possono prendere parte con la propria disciplina ai Campionati Nazionali Universitari.

“Il criterium nasce per allargare l’utenza verso un futuro dei CNU che possa accogliere sempre più studenti atleti di differenti sport, dando l’opportunità davvero a tutti di poterne prendere parte” – dichiara Antonio Dima, Presidente CUSI – “Questo format ha avuto successo e verrà replicato per altre discipline. Ringrazio il CUS Viterbo per l’organizzazione, segnando un primo passo in questa nuova stagione dello sport universitario post pandemico. Un sentito ringraziamento alla FITAV nella persona del Presidente Rossi che ha confermato anche in questa occasione il sostegno al movimento universitario, portando avanti un sodalizio di successo e duraturo tra le parti”.

Fondamentale in occasioni come questa il supporto delle federazioni che intendono promuovere la pratica sportiva: “La collaborazione con il CUSI ha prodotto sinergie stimolanti e risultati eccellenti” – a parlare è Luciano Rossi, Presidente FITAV – “Sin dalla nostra prima presenza in occasione delle Universiadi del 2007 a Bangkok (THA) i nostri tiratori hanno contribuito in maniera importante al medagliere del Centro Universitario Sportivo Italiano, eccellendo anche in occasione dei Campionati del Mondo Universitari”.

Presenti presso il campo di tiro di Vetralla in totale quattordici CUS: Ancona, Brescia, Camerino, Cassino, Cosenza, Milano, Mo.Re, Napoli, Padova, Perugia, Pisa, Roma, Sassari e Venezia. Oltre trenta gli studenti tiratori in gara, che hanno registrato una delle maggiori partecipazioni mai avute nei criterium CUSI per il tiro a volo.

VINCITORI CRITERIUM TIRO A VOLO MASCHILE E FEMMINILE – VETRALLA (VT) 9/11/2021

FOSSA OLIMPICA – TRAP

Uomini – Categoria Eccellenza e Prima

1 – Federico Girolimetti – CUS Ancona

2 – Simone D’Ambrosio CUS Napoli

3 – Emanuele Buccolieri CUS Roma

Ladies

1 – Giulia Grassia – CUS Napoli

2 – Erica Sessa – CUS Napoli

3 – Greta Luppi – CUS Mo.Re

Uomini – Seconda Categoria

1 – Gabriele Fabbri – CUS Roma

2 – Giovanni Spina – CUS Sassari

3 – Valentino Curti – CUS Perugia

SKEET

Uomini – Categoria Eccellenza e Prima

1 – Giovanni Menghi – CUS Roma

2 – Alessio Levato – CUS Napoli

3 – Andrea Lapucci – CUS Pisa

Ladies

1 – Francesca Del Prete – CUS Napoli

2 – Giulia Basso – CUS Padova

3 – Damiana Paolacci – CUS Napoli

Uomini – Seconda Categoria

1 – Simone Venanzetti – CUS Napoli

CLASSIFICA A SQUADRE FOSSA OLIMPICA – TRAP

1 – CUS Napoli – Lorenzo Buratta, Simone D’Ambrosio, Giulia Grassia

CLASSIFICA A SQUADRE SKEET

1 – CUS Napoli – Francesca Del Prete, Antonio Morandini, Simone Venanzetti

Com. Stam./ foto Fitav