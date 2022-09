Successo per il Meet me in Motorcycle al Mugello 

Girare nei pressi del Mugello con i consigli dei tecnici FMI. Vivere da vicino le emozioni del CIV e, come ciliegina sulla torta, fare una parata tra le curve dello storico circuito toscano. E’ quanto accaduto lo scorso fine settimana in concomitanza con il round 5 dell’italiano Velocità al Mugello, weekend in cui si è svolto il Meet me in Motorcycle, l’evento rivolto alle donne e organizzato dalla Commissione Femminile FMI in collaborazione con il partner LIQUI MOLY.

Oltre 30 le partecipanti giunte al Mugello nonostante il maltempo del sabato, che hanno vissuto una due giorni fatta di emozioni e preziosi insegnamenti. Sabato pomeriggio e domenica mattina è stata la volta del corso di guida su strada. Le partecipanti, divise per gruppi e accompagnate dai tecnici FMI, hanno girato in suggestivi percorsi nei pressi del Mugello. Il tutto preceduto da una parte teorica tenuta dal Coordinatore della Direzione Tecnica FMI Raffaele Prisco, nella quale sono stati illustrati i concetti base di guida, tra cui la scelta delle migliori traiettorie. Nell’arco della due giorni le ragazze hanno potuto anche vivere da vicino il weekend di gare del CIV. Tante le attività che hanno regalato emozioni alle partecipanti: come la visita al box del WithU 511 Racing Team, scuderia tutta al femminile, senza dimenticare incontri con le protagoniste della Women’s European Cup, una visita in direzione gara nonché giri della pista in safety car e in biposto. Con il clou andato in scena il sabato sera, quando tutte le partecipanti sono entrate con le loro moto in pista per una parata tra i saliscendi del Mugello.

Nel corso dell’evento sono intervenuti, tra gli altri, Nita Korhonen (Direttrice Commissione Femminile FIM), Giovanni Copioli (Presidente FMI), Rocco Lopardo (Vice Presidente FMI) e Monica Goi (Coordinatore Commissione Femminile FMI). Meet me in Motorcycle che, grazie al supporto di Emg Eventi, promoter della Women’s European Cup, ha avuto come base il villaggio della competizione continentale. Il prossimo appuntamento in calendario con i corsi di guida FMI è previsto per il 6 e 7 ottobre a Misano, evento che sarà aperto a tutti gli appassionati.

Monica Goi, Coordinatore Commissione Femminile FMI: «Sono davvero soddisfatta per come è andato il Meet me in Motorcycle, a cominciare dall’alto numero di partecipanti nonostante il maltempo del sabato. Le ragazze erano davvero contente per l’esperienza vissuta, cosa che non può che farci piacere. Ancor più importante è stato però il riscontro dei nostri tecnici, secondo cui molte di loro già al secondo giorno mostravano grandi miglioramenti in sella. Cosa che per noi vuol dire obiettivo centrato.»

Com. Stam./foto FMI