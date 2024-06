Successo per il terzo round del Campionato Italiano Trial 2024 a San Marino

Una trasferta del Campionato Italiano Trial alla Repubblica del Titano che non ha tradito le attese. L’eccezionale appuntamento a San Marino, valevole come terzo round della stagione 2024, ha riservato due giornate di gare caratterizzate da elevati contenuti tecnici, l’adesione complessiva di 117 trialisti ed una competizione avvincente, con diversi verdetti risoltisi soltanto all’ultima zona.

Elementi che hanno reso un successo il giro di boa della stagione 2024, certificando la bontà del lavoro compiuto dal Moto Club Racing Imolese #96, organizzatore dell’evento allestendo un percorso di gara rivelatosi particolarmente selettivo, dislocato presso il Crossodromo Internazionale della Baldasserona.

COMPETIZIONE AVVINCENTE SIN DALLA GIORNATA DI SABATO

Con l’adozione del “Format A+A”, i protagonisti del Campionato Italiano Trial hanno affrontato già nella giornata di sabato 29 giugno la prima giornata di gara con qualche colpo di scena a referto. Nella top class TR1 si è determinato il vincitore soltanto in virtù della discriminante del minor numero di zone concluse con successo, ovvero senza registrare alcuna penalità. A pari punteggio, Matteo Grattarola (Beta) è così riuscito a spuntarla su Luca Petrella (GASGAS) per una delle sfide più avvincenti di questi ultimi anni della serie tricolore. Il leader dell’Italiano Indoor Lorenzo Gandola (Beta Locca Racing) ha completato il podio, terzo a precedere nell’ordine Carlo Alberto Rabino (Beta Rabino Sport), Gianluca Tournour (GASGAS Team Police Sport Italia), Mattia Spreafico (Vertigo) e Stefano Garnero (TRRS).

La TR2 ha nuovamente prodotto un successo a firma Luca Corvi (GASGAS) di 3 punti su Gabriele Saleri (Beta Team 3D) con Giacomo Brunisso (Beta Locca Racing) terzo, mentre la TR3 ha registrato la terza vittoria di fila di Emanuele Valletta (Beta), sempre più leader della generale avendo ragione di Daniele Tosini (GASGAS) e del Campione in carica Alessandro Nucifora (Sherco). Nella TR3 125 riservata ai giovani da 14 a 21 anni di età Giacomo Villari (Beta) ha avuto la meglio per un solo appoggio su Lapo Farolfi (GASGAS) e di 2 penalità su Fabio Mazzola (TRRS), con qualche sorpresa emersa nelle altre classi. La TR3 Open ha infatti proiettato sul gradino più alto del podio Mirco Martelloni (Beta) con Emanuele Gilardini (Montesa) ed Andrea Soulier (Beta) a seguire, mentre Giancarlo Fugazza (Sherco) si è imposto nella TR4 con Roberto Anastasi (Montesa) e Thierry Cheney (Vertigo) premiati rispettivamente dall’argento e dal bronzo di giornata.

Passando al “Trial in rosa“, Andrea Sofia Rabino (Beta) non ha fatto sconti nella Femminile A centrando l’ennesima vittoria a precedere Alessia Bacchetta (GASGAS), Martina Brandani (Sherco) e Martina Gallieni (Scorpa) con Alice Parodi (Beta) primatista della Femminile B.

Classifiche di gara di sabato 29 giugno

BIS NELLA GIORNATA DI DOMENICA

L’indomani a San Marino è stato concesso il bis con la seconda gara in programma del weekend vissuta tra conferme e verdetti completamente sovvertiti rispetto al sabato. Nel primo caso rientra la TR1 con Matteo Grattarola (Beta) alla quinta vittoria in cinque gare, questa volta tenendo testa a Lorenzo Gandola (Beta Locca Racing) e Gianluca Tournour (GASGAS Team Police Sport Italia), terzo assicurandosi il primo podio stagionale. Conclude quarto altresì Luca Petrella (GASGAS), quinto Mattia Spreafico (Vertigo), sesto e settimo rispettivamente Carlo Alberto Rabino (Beta Rabino Sport) e Stefano Garnero (TRRS).

Nella TR2 si è registrata la splendida affermazione di Cristian Bassi, con la sua Vertigo autore di una gran gara rilanciando le proprie quotazioni in campionato dove Luca Corvi (GASGAS) terzo resiste al comando con 7 lunghezze di vantaggio su Gabriele Saleri (Beta Team 3D), secondo di gara e nella generale. La TR3 ha invece visto il ritorno alla vittoria del Campione in carica Alessandro Nucifora (Sherco) a scapito del capo-classifica Emanuele Valletta (Beta) e di Daniele Tosini (GASGAS), con la TR3 125 nel segno di Fabio Mazzola (TRRS) lasciando a Lapo Farolfi (GASGAS) ed Etienne Giacuzzo (GASGAS) i restanti due gradini del podio. Con il terzo hurrà stagionale Andrea Soulier (Beta) ha consolidato la propria leadership della TR3 Open tenendo a distanza in termini di punteggio il vincitore di sabato Mirco Martelloni (Beta) e Paolo Brandani (Sherco), mentre la vittoria di giornata ha garantito a Roberto Anastasi (Montesa) il primato della TR4 con Angelo Piu (Vertigo) e Francesco Vignola (TRRS) rispettivamente secondo e terzo.

Valori in campo riconfermati nel Campionato Italiano Trial Femminile A con Andrea Sofia Rabino (Beta) al quinto successo in cinque gare, sempre seguita da Alessia Bacchetta (GASGAS), Martina Brandani (Sherco) e Martina Gallieni (Scorpa) con Alice Parodi (Beta) leader della graduatoria Femminile B.

Classifiche di gara di domenica 30 giugno

Classifiche generali del Campionato Italiano Trial dopo Round 3

Andrea Sofia Rabino, Alessia Bacchetta e Martina Brandani sul podio del Campionato Italiano Trial Femminile A

IL TERZO ROUND DELL’ITALIANO MINITRIAL

Ben 35 giovanissimi di almeno 8 anni di età hanno affrontato la trasferta sammarinese prevista dal calendario del Campionato Italiano MiniTrial per una serie confermatasi sempre più come l’effettivo “serbatoio di talenti” della specialità. Per quanto concerne i verdetti sportivi, la gara della MiniTrial A nuovamente ha riproposto Edio Poncia (Beta) sul gradino più alto del podio, seppur di misura per un solo appoggio su Daniel Cerutti (Beta) con Gabriele Vietti Violi (Vertigo) a completare la Top-3. Discorso analogo nella MiniTrial B con Federico Bonfanti (Beta) giunto alla terza affermazione in tre gare, in questa circostanza con una sola penalità a referto nei tre giri in programma ed avendo ragione nell’ordine di Eros Parravicini (Beta) e di Federico Boaglio (TRRS). Ritorno alla vittoria altresì nella MiniTrial C per Ivan Mezzogori (Beta) per una sola penalità a scapito di Federico Beitone (Beta) e di tre su Gabriele Stecchetti (Beta), con la MiniTrial C che ha invece proiettato sul gradino più alto del podio Lara Canepaccio (Beta) con Gabriele Fadda (Beta) e Matteo Mazzola (TRRS) rispettivamente secondo e terzo. Nella MiniTrial Entry, classe di accesso alla disciplina, gara perfetta senza penalità a referto di Filippo Gardiman (Beta) con Sonny Magnolio (Beta) e Alan Ceccati (Beta) a completare il podio.

Classifiche di gara del Campionato Italiano MiniTrial

Classifiche generali del Campionato Italiano MiniTrial dopo Round 3

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Il Campionato Italiano Trial & MiniTrial tornerà in azione nel fine settimana del 20-21 luglio prossimi per il quarto appuntamento stagionale in programma a Pragelato (Provincia di Torino), organizzazione dell’Auto Moto Club Gentlemen’s.

Com. Stam. + foto FMI