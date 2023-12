Successo per la Festa delle Racchette Siciliane

A Enna domenica 17 dicembre i consueti premi a atleti e società delle 4 discipline della Fitp. Ciliegina sulla torta il collegamento telefonico con il presidente nazionale Binaghi e con i fratelli Tabacco

Dal Ct Vela Messina con in testa il presidente Antonio Barbera al 16enne palermitano Federico Cinà fino all’astro nascente del padel ovvero il siracusano classe 2004 Flavio Abbate.

Sono stati loro soltanto alcuni dei protagonisti della Festa delle racchette siciliane svolta per il 3° anno consecutivo presso il meraviglioso Teatro Garibaldi di Enna domenica 17 dicembre.

A fare gli onori di casa il presidente della Fitp Sicilia Giorgio Giordano che non ha mancato di ringraziare il sindaco di Enna Maurizio Di Pietro per l’ospitalità senza dimenticare chiaramente di complimentarsi con gli atleti siciliani brillanti attori in questo 2023 nelle discipline del tennis, del padel del beach tennis. Una premiazione è stata dedicata anche al pickleball che da qualche mese è entrata a far parte della famiglia della Fitp.

In apertura della Festa è stato proiettato l’inno di Mameli risuonato nelle scorse settimane in quel di Malaga per la storica vittoria azzurra in Coppa Davis.

Graditissima e inaspettata sorpresa la video chiamata con il presidente nazionale Angelo Binaghi che ha promesso di venire il prossimo anno in Sicilia portando con sé anche la Coppa Davis che fino al prossimo settembre toccherà diverse parti della penisola. Binaghi si è complimentato con gli organizzatori dei Palermo Ladies Open e più in generale per gli ottimi risultati conseguiti dalla Sicilia a livello di tennis e padel constatando con piacere quanto numerosa fosse la platea all’interno del teatro Garibaldi di Enna. Certamente da rimarcare l’impresa del Ct Vela Messina compiuta a Torino in finale sul Tc Sinalunga e della quale a parlare sono stati il presidente Antonio Barbera che ha portato sul palco la coppa alzata al cielo lo scorso 3 dicembre e i due fratelli Fausto e Giorgio Tabacco in collegamento telefonico da Milano nuova sede dei loro allenamenti.

Spazio poi a Federico Cinà, accompagnato dal papà coach Francesco, premiato come atleta dell’anno per i suoi straordinari risultati, su tutti la semifinale a Us Open juniores. “Pallino”, ricordiamo, anche vincitore del Supertennis Awards miglior next gen maschile. Il premio “exploit 2023” è andato al siracusano Flavio Abbate tra i migliori talenti italiani della disciplina del Padel. Abbate ha ringraziato e dato merito, tra gli altri, al consigliere regionale addetto al Padel Adriano Sammatrice.

Grande commozione nel momento della consegna del premio “Gabriele Palpacelli” al vicepresidente vicario Gaetano Alfano e al consigliere Salvatore Cavallaro. Presente la moglie del compianto Gabriele, Anna Romano.

Il premio “Fair Play Simone Geracitano” è andato ai maestri Gino Visalli e Simona Porchia. Un lungo applauso è stato tributato anche ai piccoli under 12 della Tennis School Monte KàTira che hanno incamerato a Sassuolo lo scudetto così come alle due rappresentative di Coppa Belardinelli e Coppa delle Regioni di Padel che hanno mancato per un soffio di salire sul gradino più alto del podio rispettivamente a Castel di Sangro e a Perugia.

Il giovanissimo Andrea Roccamo del Tennis Filari, accompagnato dal suo maestro Antonio Lo Surdo, è stato premiato per la categoria tennis in carrozzina. Per quanto concerne il Beach Tennis il vicepresidente Claudio Drago, il consigliere Vincenza Ciraolo e il fiduciario Ivan La Lisa hanno parlato con entusiasmo e gioia dei progressi a livello di numeri in questa stagione. Tpra, parlando sempre di numeri, che in Sicilia snocciola record su record come ribadito dal fiduciario regionale per il tennis Maurizio Costa.

A conclusione della Festa delle racchette siciliane, il presidente Giorgio Giordano ha fatto salire sul palco tutti i consiglieri e i fiduciari per l’immancabile foto di chiusura dell’anno.

Il presidente Giorgio Giordano con Antonio Barbera presidente Ct Vela

Giorgio Giordano con Federico e Francesco Cinà