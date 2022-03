Successo per l’iniziativa organizzata da Compagnia dei Lepini, Assoviaggi e Slow Food Travel

Si è svolto lo scorso weekend, tra venerdì e domenica, l’educational tour “I Monti Lepini; la sostenibile e gustosa bellezza del viaggiare slow gusto, esperienze e territorio”, un viaggio sostenibile e di qualità nei Monti Lepini, organizzato dalla Compagnia dei Lepini in collaborazione con Assoviaggi e Slow Food Travel.

Coltivare, allevare, produrre alimenti, cucinarli e servirli sono alcuni dei gesti più antichi, presenti in ogni tradizione e in ogni cultura. Dalla produzione agricola alla buona cucina tradizionale si trovano le testimonianze più vive del rapporto tra un popolo, la sua terra e le sue usanze tramandate di generazione in generazione. Riscoprendo le radici del gusto lungo le strade di un territorio da scoprire, borghi, monumenti e natura, tra le provincie di Latina e Roma, incontrando la comunità locale, vivendo esperienze enogastronomiche, avvolgendo il viaggiatore in un unico abbraccio fatto di scoperta, gusto, comprensione e empatia, per un’esperienza davvero unica. Soddisfazione per l’evento che si è sviluppato nei centri di Carpineto, Segni, Priverno, Sermoneta, Ninfa e Cori è stata espressa dai partecipanti, alcuni dei quali operatori turistici provenienti da Piemonte, Lombardia, Toscana, Puglia, Basilicata, Lazio, oltre a giornalisti specializzati del settore turistico. Per tutti c’è stata una grande emozione di stupore di fronte alle numerose bellezze e ricchezze del territorio (dall’Abbazia di Fossanova ai Giardini di Ninfa) che confermano l’intuizione di Gregorovius di qualche secolo fa:”mi avevano detto che avrei visto qualche cosa di bello… non mi avevano detto abbastanza!” Grande apprezzamento è stato manifestato per il riconoscimento di un forte carattere identitario nei luoghi e nei contatti con le comunità locali. Il cibo è stato valutato come una leva fondamentale per affermare il valore del territorio come proposta turistica: “E’ stata sicuramente – ha spiegato il presidente della Compagnia dei Lepini, Quirino Briganti – un’esperienza interessante per gli addetti ai lavori che hanno potuto sperimentare sul campo le tante eccellenze che questo territorio riesce ad offrire in ambito turistico. Il cibo, come spesso accade, è un elemento centrale dell’offerta che le nostre aree debbono mettere a disposizione dei visitatori e l’augurio di tutti è che presto si possa tornare a visitare in libertà e a godere delle bellezze di un territorio come quello dei Lepini”.