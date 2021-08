Ieri sera, nella splendida cornice della Casina delle Palme, sesto appuntamento della rassegna #Trapanincontra organizzata dal Comune di Trapani in collaborazione con la Biblioteca Fardelliana e curata da Giacomo Pilati.

Successo per Riccardo Iacona ed il suo “Mai più eroi in corsia”, con il quale ha messo in evidenza cosa non ha funzionato nel sistema Italia in occasione della pandemia Covid. Il sindaco Tranchida ha donato a Iacona il libro “Oggi é già domani”, con racconti ed illustrazioni realizzate da bambini ed adolescenti durante la prima fase acuta del Covid nel 2020. Il primo cittadino ha inoltre ribadito il ringraziamento a sanitari e medici per l’enorme lavoro svolto, elogiato la rete solidale che si é attivata e continua a prodigarsi a sostegno di chi si trova in difficoltà e sottolineato come sia fondamentale non abbassare la guardia circa le misure di sicurezza in vigore.

La rassegna prosegue con un nuovo appuntamento: venerdì 6 Agosto alle 21:15 sarà la volta di Paolo Crepet. Trapani Città che legge – Patto per la lettura – Trapani – Capitale delle Culture Euromediterranee rinnova dunque il suo impegno per la cultura.

