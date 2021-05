“Ringraziamo la Ministra per il Sud, Mara Carfagna, per aver deciso di venire in Sicilia domani, un segnale di grande attenzione alle problematiche dell’Isola.

La sua presenza a Palermo e a Messina, e il suo incontro all’Ars con il nostro coordinatore Gianfranco Miccichè e con la nostra deputazione regionale, certificano l’impegno della ministra e di Forza Italia a favore della nostra Regione”. Così Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato e portavoce azzurra in Sicilia.

“In questa fase e’ fondamentale lavorare per non sprecare e spendere al meglio l’enorme mole di risorse europee che da qui a breve saranno disponibili, per consegnare ai giovani una terra più bella e competitiva, in grado di offrire loro opportunità, senza costringerli a cercare lavoro e fortuna altrove. Grazie al lavoro per la Sicilia e per il Sud di Carfagna finalmente siamo sulla buona strada” conclude Giammanco.

