Sugli autobus con il Green Pass: controlli alle fermate Della Metropolitana a Napoli con le guardie giurate, nessun disagio

Giuseppe ALVITI Presidente Agpg le guardie giurate controllino anche a bordo – Verifiche sulla regolarità di chi sale a bordo secondo le direttive del Governo. Si prosegue alle fermate anche nei prossimi giorni

Nessun disagio neppure oggi. Controlli eseguiti alle fermate (solo a terra e non durante il viaggio) da parte delle guardie giurate per verificare la corretta applicazione delle normative vigenti da ieri: ovvero la presenza del green pass per i passeggeri, studenti in particolare. Ieri controlli a Piazza Garibaldi ed Piscinola, oggi in altre fermate della città (piazza Vittoria e piazza Matteotti). I controllori sono accompagnati, durante le verifiche dei documenti, da guardie giurate che controllano che tutto si svolga con regolarità e per scongiurare eventuali tensioni. Non ci sono state per la cronaca.

Nessuna situazione critica segnalata sia ieri che oggi. Secondo il Presidente nazionale Associazione guardie particolari giurate Giuseppe Alviti durante le verifiche tutti si sono dimostrati rispettosi e nessuno è salito a bordo senza avere il green pass. Gli accertamenti proseguiranno per tutti i prossimi giorni. L’obbligo del documento – in questo caso basta anche il tampone molecolare o antigenico (validi rispettivamente per 72 o 48 ore) e non il certificato di vaccinazione – è stato previsto dal governo fino al 15 gennaio.

Le guardie particolari giurate sono un valore aggiunto per la collettività ed a questo servizio dovrebbero essere fornite di poteri autoritativi e certificativi attraverso la qualifica di agenti di polizia Amministrativa conclude il sindacalista napoletano Giuseppe Alviti.

Com. Stam.