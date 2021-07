L’estate è arrivata e è tempo di ripartire a bordo di auto e moto alla scoperta dell’Italia. Come prepararsi grazie ai prodotti disponibili su eBay

Milano – Anche quest’estate, a causa delle restrizioni, molti di noi coglieranno l’occasione di vacanze e weekend fuori porta per scoprire il patrimonio culturale e paesaggistico che l’Italia custodisce. Se è vero che il Belpaese riserva sempre piacevoli sorprese dietro l’angolo, dopo un anno in cui abbiamo imparato a gustare la bellezza di ogni momento trascorso fuori casa, cosa c’è di meglio di godersi anche il viaggio? Per ripartire alla volta di un’estate on the road, è allora indispensabile preparare al meglio le auto e le moto, ormai abituate a brevi tragitti e alle basse temperature degli ultimi lunghi mesi.

Per un viaggio alla scoperta delle bellezze della Penisola, tutta da vivere a bordo delle nostre auto e moto, ecco i consigli che Vicky Piria, pilota automobilistica e grande esperta e amante di motori, ha stilato per eBay:

· Se la tua auto monta pneumatici 4 stagioni, assicurati che siano idonei a sostenere un lungo viaggio. Altrimenti, ordinane di nuove. Grazie ad eBay è tutto più facile: scegli le gomme che fanno al caso tuo e seleziona il meccanico convenzionato più vicino a te a cui farle recapitare, si occuperà lui del resto!

· Non dimenticarti di controllare che anche la ruota di scorta sia gonfia: quando si viaggia, è importante essere pronti per ogni imprevisto

· Assicurati che il livello dell’olio e del liquido refrigerante sia sufficiente, un’operazione da fare sempre, a maggior ragione se si stanno pianificando viaggi in estate, quando la temperatura aumenta

· Controlla l’impianto di condizionamento per un viaggio al riparo dalla calura estiva e approfittane per cambiare il filtro dell’aria e il filtro dell’abitacolo, soprattutto se soffri di allergia o di problemi respiratori

· La batteria potrebbe aver risentito dello stop dovuto ai mesi di lockdown, soprattutto se auto e moto hanno trascorso gli ultimi mesi all’aperto. Verificane la carica e il livello dei liquidi e puliscila per assicurarle lunga vita

· Gli acquazzoni estivi sono sempre dietro l’angolo, non farti trovare impreparato! Controlla tergicristalli, spazzole e il livello dei liquidi per i tergicristalli: l’inverno ne danneggia particolarmente le parti in gomma

· Non dimentichiamoci dell’importanza di una pulizia profonda, sia all’esterno che degli interni, con appositi detergenti, spugne e cere che proteggano i nostri veicoli dai detriti da strada: elimineremo così tutto lo sporco accumulato durante l’inverno e la macchina e la moto assumeranno tutt’altro aspetto. In questo periodo di emergenza sanitaria, poi, igienizzare a fondo è ancora più importante: dedicati alla pulizia delle zone che si toccano con più frequenza – maniglie e volante in primis – con prodotti a base di alcol, ma assicurati che non siano troppo aggressivi o rischieresti di rovinare i materiali più delicati

· Procurati pellicole oscuranti, teli e tendine per proteggere la tua auto – e i suoi passeggeri – dai raggi del sole

· Prima di partire, non dimenticarti di controllare i freni, lo stato degli airbag e il funzionamento delle luci e assicurati di avere con te i documenti e tutto il necessario per un viaggio all’insegna del comfort e, soprattutto, della sicurezza!

eBay è tra le soluzioni preferite quando si tratta di acquistare prodotti e accessori per auto e moto: solo nel 2020 sono stati oltre 6.300.000 gli articoli per auto e moto venduti sul marketplace, il 10% in più rispetto all’anno precedente. A preferire eBay sono stati soprattutto utenti di età tra i 45 e i 64 anni, che hanno acquistato quasi 1.300.000 articoli, seguiti da quelli tra i 24 e i 44 anni (oltre 1.100.000 articoli) e dagli over 65, oltre 150.000 prodotti. Segno che gli acquisti online, anche nel settore delle auto e delle moto, sono preferiti non solo dai nativi digitali. Quali sono stati allora i prodotti più acquistati? In testa alla classifica gli pneumatici, con oltre 300.000 pezzi venduti nel 2020. Seguono oli motore, oltre 174.000, e lampadine e LED, oltre 166.000. Nell’anno in cui ci si apprestava a celebrare i 75 anni della Vespa, poi, gli italiani non si sono fatti trovare impreparati allo storico appuntamento e per tenersi pronti a celebrare uno dei simboli del lifestyle italiano, che cade proprio quest’anno, hanno acquistato su eBay oltre 340.000 articoli per la propria Vespa. Di questi, i più venduti sono stati motori e trasmissioni, oltre 98.000, con un incremento del 30% rispetto al 2019 e che raggiunge anche il quarto posto della classifica generale dei prodotti per auto e moto più venduti su eBay lo scorso anno. Sempre per la Vespa, si posizionano in quinta posizione ciclistica e telai, oltre 97.000, anch’essi con un forte incremento rispetto all’anno precedente: +49%. Terminano la classifica telecomandi per auto (oltre 90.000), impianti elettrici, fari e frecce per Vespa (quasi 89.000, più del 22% rispetto al 2019), adesivi in vinile (quasi 79.000), filtri dell’olio e coperchi e borchie, per entrambi oltre 78.000.

Su eBay, infatti, è possibile acquistare tutto quello che occorre per sistemare auto e moto in vista dei viaggi estivi: https://www.ebay.it/b/Ricambi-e-accessori-per-auto-e-moto/131090/bn_16583682

