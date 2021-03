SUNER FESTIVAL Ready to play Il 18 e il 19 marzo il live streaming del Festival targato Arci Emilia-Romagna: 13 Band, 13 Residenze, 37 circoli Arci, più di 40 palchi coinvolti 1 unico grande progetto musicale

Ready to play? Dopo la grande protesta messa in atto con L’Ultimo Concerto, in Emilia-Romagna i live club targati Arci tornano sul palco il 18 e il 19 Marzo mettendo in scena il prodotto di due anni di lavoro. E questa volta, annunciano gli organizzatori, i concerti ci saranno davvero!

Suner è un Festival che è nato sul finire del 2018, animato dal basso da un circuito indipendente di 37 circoli Arci emiliano-romagnoli che hanno lavorato ad un percorso di scouting, selezione e produzione di artisti e band della Regione. 13 le residenze artistiche per altrettanti progetti musicali che sono stati sviluppati all’interno degli spazi dei Circoli, band e artisti che avrebbero preso parte ad un tour di 8 date a testa per un totale di 108 concerti in due anni.

Inutile dire come siano andate le cose: gli spettacoli dal vivo sembrano essere un lontano ricordo e le uniche date sperimentate dal progetto si sono tenute nei mesi pre-lockdown e nella breve finestra estiva, quando i concerti sono stati ospitati nei Festival e nelle arene gestite dai Circoli Arci.

Tuttavia Suner non è mai stato fermo e ha sfruttato questi mesi per lavorare sulle residenze artistiche, investendo sulle competenze di operatori e tecnici dei Circoli e sulla produzione e promozione dei musicisti.

Il 18 e il 19 Marzo, dalle 18 alle 19.30, il frutto di questo percorso sarà visibile on-line sulle pagine Facebook di Suner e dei Circoli Arci coinvolti, sul canale YouTube di Arci Nazionale (piattaforma consigliata per una fruizione qualitativamente migliore) e in diretta radio sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1 (diretta in differita dalle ore 21).

Gli spettacoli andranno in onda anche in TV sui canali: ER24 (Gruppo TR Media, canale 518 di Sky) e su Tivù Sat giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 marzo dalle 22.00 alle 23.00; su Tele Reggio, canale 14 del digitale terrestre, domenica 28 Marzo, domenica 4 Aprile e domenica 11 Aprile dalle 22.30 alle 23.30; e infine su Trc Modena e su Trc Bologna, canali 11 e 15 del digitale terrestre lunedì 5 Aprile dalle 21.30 alle 00.30.

Le due serate vedranno la conduzione di Lucrezia Barzaghi e Claudio Succi dell’emittente bolognese Radio Città Fujiko 103.1 e saranno in diretta dagli spazi del Circolo Arci Vibra di Modena. I live proverranno da 11 circoli Arci, 9 della regione e 2 contributi esterni: uno dal Circolo Margot di Torino e l’altro dall’Arci Bellezza di Milano.

Ma veniamo al programma dei concerti. Il 18 Marzo il festival prenderà il via con il live Quando Tutto Diventò Blu dal Circolo Arci Mercato Sonato di Bologna, concerto a fumetti di Alessandro Baronciani con Corrado Nuccini e le voci di Ilariuni e Her Skin. A seguire L’Angelo, in diretta dal palco del Circolo Arci Vibra di Modena. Si arriverà poi a Reggio-Emilia, con esattezza al Circolo Arci Tunnel con il live del duo trap/rap Franchetti & Grabe. Ritmi in levare e scorribande punk saranno invece la caratterisctca principale del live ospitato dal Circolo Arci Bolognesi di Ferrara con la band Le Iene. Ultima tappa in regione con i Tugo dal Circolo Arci Colombofili di Parma. Concluderanno la serata gli zYp dal Circolo Arci Margot di Torino.

Venerdì 19 Marzo, invece, l’apertura della serata sarà affidata a Superman, progetto artistico di Duo Bucolico e I Camillas che si esibiranno dal Circolo Clips Rag and Rock di Riolo Terme, Ravenna. Dal palco romagnolo ci si sposterà, sempre virtualmente, a Bologna per il live di Fosco17 dal Circolo Arci Millenium. Si tornerà a Modena, poi, con il live dei Rumba De Bodas registrato al Circolo Arci Vibra nel 2020, prima di tornare con l’artista emergente Niente in Romagna dal Circolo Arci Bevitori Longevi. Dalla romagna si passerà, poi, al concerto/radiodramma “Liscio Gelli”, il progetto speciale dei Mariposa. Chiude la serata il cantautore Luca Annoni dal Circolo Arci Bellezza di Milano.

Promotori: Vibra Club, Mercato Sonato, Bevitori Longevi, Circolo Kessel, Treesessanta, Prometeo, Arci Colombofili, Circolo Arci Bolognesi, Circolo Arci Pulp, Millenium, Circolo Arci Tunnel, Circolo Arci Post, Circolo Arci Mu, Circolo Arci Titty Twister / Splinter, Fuori Orario, Arci Dude, Circolo Dal Monte, Circolo Clips Rag and Rock, Arci Bellezza, Circolo Arci Margot

Arci e i comitati dell’Emilia Romagna, Undervilla Productions, Caos Organizzazione Spettacoli, TRC Media.

In collaborazione con: Emilia Romagna Music Commission, Arci Torino, Arci Milano

Media Partner: Radio Città Fujiko 103.1, TRC Media

Suner è il progetto a cura dell’Arci Emilia-Romagna e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della legge 2 sulla musica, ideato, organizzato e sviluppato in Emilia Romagna dalla rete dei circoli Arci, dai comitati provinciali e dal comitato Regionale, SUNER è il progetto di produzione e fruizione di musica contemporanea originale dal vivo. Il progetto si è sviluppato su tutto il territorio dell’Emilia-Romagna per la promozione di musicisti, il nome stesso “SUNER” è un richiamo al dialetto della regione

