Suono Libero Music Presenta “QUADRO PERFETTO” il primo singolo di Vinci

Vinci, all’anagrafe Vincenzina Zecchino, 20 anni di Bari, laureanda in ingegneria elettronica, è una cantautrice a tutti gli effetti. Infatti scrive e compone le sue canzoni inedite.

Ha recentemente pubblicato, su edizioni discografiche Suono Libero Music, il suo primo singolo intitolato “Quadro perfetto”

Un brano autobiografico come spiega lei stessa:

“La canzone, attraverso immagini, racconta una relazione un po’ tormentata ma bellissima, che mi ha insegnato che nonostante tutto bisogna essere contenti di ciò che si è vissuto”.

La musica è una passione di famiglia che coltiva sin da piccola.

Ha studiato pianoforte e canto, spinta dagli insegnamenti di nonno Emilio: “Lui mi ha trasmesso l’amore per la melodia e la prima volta che mi sono esibita in pubblico era proprio per lui”.

E continua così: “Quando canto mi sento libera di esprimermi, di emozionarmi senza le preoccupazioni del mondo reale. Sono introversa e scrivere canzoni è un modo per dire quello che penso senza filtri e vincere la mia naturale timidezza”

“Quadro perfetto” è un brano pop morbido e melodico, la cui originaria struttura pianistica è sempre presente, arricchita da giri di archi e spinte di chitarra elettrica con un elegante arrangiamento elettro-acustico che sembra sempre sospeso e che avvolge la voce particolare della cantautrice pugliese.

Il videoclip del pezzo, girato proprio a Bari, ha la regia di Jan Sallustro ed è recitato dalla stessa Vinci con l’attore emergente Andrea Santacroce.

La ventenne artista, nonostante la giovane età, ha già maturato esperienze importanti e nel tempo libero coltiva altri hobby: “Ho fatto ginnastica artistica per anni a livello agonistico gareggiando in parecchie gare nazionali, poi ho dovuto smettere per infortunio. Adesso faccio l’istruttrice perché l’amore per questa disciplina non sfiorisce. Mi sono cimentata anche con il Teatro, per tre anni ho studiato recitazione e questo mi ha aiutato nella socialità con gli altri”.



Progetti per il futuro? Vinci non si ferma qui: “Ho due progetti, uno quotidiano ed uno artistico. Voglio continuare gli studi alla magistrale e diventare ingegnere, e, perché no, continuare a scrivere e pubblicare le mie canzoni, magari cantandole in giro per l’Italia, ad un pubblico sempre più vasto”.

ARTISTAVinci TITOLOQuadro perfetto ETICHETTASuono Libero Music EDIZIONISuono Libero Music CASA DISCOGRAFICASuono Libero Music PRODUTTORE ARTISTICONando Misuraca AUTORIVincezina Zecchino ISRCVedi label copy RADIO DATE11/01/2022

