Super doppietta DL Racing in casa a Monza nel Supersport GT

Il team milanese vola in testa al campionato grazie ai successi centrati dei sui giovani alfieri nel terzo round stagionale: Santi in gara 1 e Mariani-Scauzillo, nuovi capoclassifica, in gara 2 si esaltano al volante delle Lamborghini Huracan ST Evo2 by Krypton Motorsport. E dopo la sosta c’è Vallelunga

Monza. Le gare in casa a Monza continuano a sorridere al team DL Racing. Dopo il trionfo siglato nel Campionato Italiano GT appena due settimane fa, la scuderia milanese fa il bis nel terzo round del Supersport GT 2025, celebrando sul podio addirittura due squillanti doppiette centrate con entrambe gli equipaggi impegnati al volante delle Lamborghini Huracan ST Evo2 gestite con Krypton Motorsport. Alla vittoria del giovane driver romano Danny Santi in gara 1 sabato, domenica in gara 2 è seguita quella dei compagni di squadra Lorenzo Mariani e Alessio Scauzillo, ovvero l’equipaggio umbro-campano che, grazie anche al secondo posto conquistato nella prima corsa, è balzato in vetta alla classifica di campionato, nella quale ora precedono di 10 lunghezze proprio Santi, che a sua volta ha concluso secondo in gara 2. Un bottino pieno di risultati che, al giro di boa della serie nazionale degli FX Racing Weekend, nel Tempio della Velocità ha coronato un weekend diventato molto importante proprio in ottica titolo.

Sabato in gara 1 è stato tutto perfetto per Santi, il quale non si è lasciato sfuggire l’occasione dalla pole position conquistata poche ore prima in qualifica. Il 24enne driver capitolino ha dominato la corsa segnando la sua prima vittoria in GT e anche il giro più veloce, completando poi il fine settimana brianzolo con l’argento ottenuto domenica, quando a far festa sul gradino più alto del podio sono stati Mariani e Scauzillo. Secondi in gara 1 dopo aver già conquistato un filotto di 4 podi nel 2025 fra Mugello e Imola, a Monza il 25enne pilota di Gubbio e il 18enne driver casertano rompono il ghiaccio anche per quanto riguarda i successi aggiudicandosi gara 2 dopo aver a lungo duellato con lo stesso Santi. Fulminante la partenza e la decisa difesa di Scauzillo nella prima metà della corsa e senza esitazioni la successiva gestione di Mariani, che grazie una condotta attenta e priva di errori taglia il traguardo in prima posizione centrando anche il suo primo successo nelle corse Gran Turismo, nelle quali è alla stagione d’esordio (per Scauzillo è invece la seconda vittoria personale dopo quella colta al Mugello lo scorso anno). Ora la squadra tornerà in azione in altri campionati, mentre il Supersport GT osserverà una lunga pausa estiva e ritornerà in pista nel weekend del 21 settembre all’Autodromo di Vallelunga con gli equipaggi DL Racing in testa al campionato.

Il team principal Diego Locanto dichiara al termine del terzo round del Supersport GT: “Il team continua a crescere, ne siamo ovviamente felici, e i risultati lo dimostrano anche in questo campionato, dove ora siamo al comando. In un weekend pressoché perfetto, proprio a Monza i nostri giovani ci hanno dato delle grandi soddisfazioni. A parte le vittorie o i podi, il fattore più importante è proprio quello della loro enorme crescita. Stanno diventando dei piloti a 360 gradi. La dimostrazione non è soltanto legata agli ottimi tempi o ai risultati, appunto, ma affiora anche nella capacità di entrare in bagarre e di competere in maniera sportiva e corretta. Quindi anche la qualità e l’esperienza che stanno accumulando in queste gare gli tornerà utile in futuro, magari quando si ritroveranno in campionati ancora più importanti”.

Supersport GT 2025: 30 marzo Mugello; 20 aprile Imola; 6 luglio Monza; 21 sett. Vallelunga; 14 nov. Misano.

DL Santi Lamborghini action Supersport GT Monza2025

DL Le Lamborghini di DL Racing dominano il weekend di Monza in Superspot GT 2025

DL Mariani Scauzillo Lamborghini action Supersport GT Monza2025