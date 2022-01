“Super green pass” per mezzi di trasporto inaccettabile disparità di trattamento tra cittadini isolani e cittadini della terraferma

Con una missiva indirizzata al Presidente della Repubblica Mattarella, al Presidente Draghi, ai Membri del Governo e del Parlamento, il senatore del Movimento 5 Stelle Pietro Lorefice d’intesa con tutti i deputati e senatori siciliani mettono in luce una “inaccettabile disparità –

così la definiscono – di trattamento tra cittadini isolani e cittadini della terraferma, come già denunciato dall’Associazione Nazionale dei Comuni delle Isole Minori, a causa delle recenti norme contenute nel decreto legge del 30 dicembre scorso, n. 229, in particolare, per quanto sancito dall’articolo 1 comma 2 in materia di estensione del c.d. ‘Super Green Pass per l’accesso e la fruizione dei mezzi di trasporto”.

“Non si può non tenere conto della peculiarità delle isole minori, territori che già soffrono di gravi penalizzazioni rispetto ai cittadini della terraferma, in tema di offerta di servizi e accessibilità ai servizi, anche essenziali, e in tema di condizioni economiche e di sviluppo di queste zone”.

“Sul tema abbiamo raccolto la sensibilità del Presidente Conte durante l’assemblea del M5S tenutasi ieri e il punto sarà portato al tavolo del Consiglio dei Ministri di questa sera. Chiediamo quindi al Governo di intervenire per sanare questa grave condizione che verrebbe a crearsi dal 10 gennaio. Non possiamo permettere che i cittadini perdano giorni in ambito lavorativo, scolastico, universitario. E ancora, non possiamo permettere che si creino circostanze in cui si verifichino mancate visite mediche o interventi chirurgici o sedute di chemio terapia saltati per l’impossibilità di raggiungere la terraferma. Una considerazione che vale soprattutto per gli abitanti delle Isole minori di tutta Italia, ma anche per coloro che vivono in Sicilia e Sardegna” concludono.

Com. Stam.