Super Lap pronta alla sfida internazionale del Red Bull Ring

Dopo i brillanti risultati conquistati al Mugello e a Monza, la scuderia siciliana è pronta per il terzo round stagionale dei campionati GTC e Time Attack Italia. Montebello, Zappalà e Arena a caccia del podio, in pista anche Galea e Sciberras

Super Lap Driving Academy & Race Team si prepara ad affrontare una nuova e stimolante sfida in occasione del terzo round stagionale dei campionati GTC e Time Attack Italia. Sabato 7 giugno il team siciliano sarà infatti impegnato sul celebre tracciato austriaco del Red Bull Ring, unica tappa estera del calendario 2025 e banco di prova importante per l’intera squadra diretta da Walter Palazzo e Livia Magnano.



Il team conferma l’impegno del consolidato terzetto formato da Daniel Montebello, Domenico Zappalà e Giovanni Arena, pronti a difendere i colori della scuderia anche in un contesto internazionale, dopo l’ottimo avvio di stagione vissuto nelle precedenti tappe del Mugello e Monza al volante delle rispettive Porsche 992 GT3 schierate dalla scuderia catanese.



Grande attenzione sarà rivolta ancora una volta a Daniel Montebello, protagonista assoluto dell’ultimo round brianzolo, dove ha conquistato il successo nella classe Goodyear 992 GT3 del GTC e il secondo posto nella Street Series del Time Attack Italia, con un miglior crono personale di 1:57.478. Il pilota maltese, già autore di un doppio podio anche all’esordio al Mugello, si presenterà in Austria determinato a proseguire la propria scalata ai vertici delle rispettive classifiche.



Domenico Zappalà punta invece a concretizzare i progressi mostrati fino a questo punto. Dopo il sesto posto del Mugello, a Monza ha sfiorato il podio della classe TFL 992 GT3 RS, chiudendo a soli tre decimi dalla terza posizione e dimostrando un adattamento sempre più efficace alla nuova categoria. L’obiettivo, ora, è quello di compiere un ulteriore salto in avanti anche su un tracciato tecnico e veloce come quello della Stiria.



Sarà invece una prima assoluta sul circuito austriaco per Giovanni Arena, al proprio debutto sul Red Bull Ring. Nonostante la sua ancora breve esperienza in ambito agonistico, il pilota e imprenditore siciliano ha già stupito per costanza e capacità di apprendimento: a Monza ha infatti chiuso con un promettente 1:57.596, a poco più di un secondo dal podio, evidenziando un grande potenziale di crescita.



A completare la line-up Super Lap in questa occasione ci saranno anche i piloti maltesi Mark Galea, su Mercedes AMG GTS nella classe Supercar, e Warren Sciberras, al via nel GTC con una Porsche Cayman nella classe Girodisc GT4: due presenze che arricchiranno ulteriormente il panorama internazionale della squadra.



Livia Magnano (Super Lap Driving Academy & Race Team): “Quella del Red Bull Ring sarà per noi una tappa importante, non solo per il valore sportivo dell’evento, ma anche per l’impegno logistico che comporta il fatto di partecipare a una gara al di fuori dai confini italiani. Il nostro team sta crescendo sotto ogni punto di vista: grazie al lavoro di coaching di Walter Palazzo e alla professionalità del nostro staff tecnico, stiamo riuscendo a mettere i piloti nelle migliori condizioni per migliorarsi costantemente. A Monza abbiamo ottenuto risultati eccellenti che vogliamo confermare anche su un tracciato affascinante e tecnico come quello austriaco, che abitualmente ospita manifestazioni di livello internazionale come ad esempio il Mondiale di Formula 1. Il nostro obiettivo è continuare su questa strada e costruire una stagione ricca di soddisfazioni”



Dopo due round ricchi di emozioni e successi, Super Lap Driving Academy & Race Team è pronta ad alzare ulteriormente l’asticella, portando il proprio spirito competitivo anche sui saliscendi del Red Bull Ring.



