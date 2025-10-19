Super podio per Magliona Motorsporte Pisano-Musselli al Rally Terra Sarda

Grande festa per l’equipaggio della scuderia sassarese, laureatosi campione della Coppa Italia di Zona 10 e nel Campionato Regionale grazie al secondo posto assoluto centrato su Skoda Fabia R5 dietro soltanto all’asso internazionale Paddon. Ora finale nazionale al Rally del Tirreno – Messina

Sassari. E’ un grande secondo posto assoluto quello che Magliona Motorsport celebra abbracciando il pilota Andrea Pisano e il navigatore Salvatore Musselli al termine del 13° Rally Terra Sarda. Migliore equipaggio italiano al traguardo, impegnata sulla Skoda Fabia R5 preparata dal team Colombi e gommata Pirelli la formazione della scuderia sassarese è salita sul podio della gara valida per il Tour European Rally e ultimo round della Coppa Rally di Zona 10, conquistando il titolo 2025 sia della stessa Coppa Italia sia del Campionato Regionale. Un risultato considerato di assoluto prestigio dalla compagine presieduta da Omar Magliona, che commenta: “La squadra ha svolto un lavoro eccezionale e i ragazzi hanno corso in maniera aggressiva ma nel contempo efficace e intelligente. Complimenti a tutti. Siamo sul podio, siamo i campioni nel CRZ, che in Zona 10 abbiamo dominato di fatto con tre successi su tre, considerando i conduttori trasparenti per le classifiche della serie. Penso che meglio di così fosse impossibile e ora lo sguardo è già rivolto verso la finale nazionale in programma il 15-16 novembre al Rally del Tirreno – Messina”.

In stagione Pisano e Musselli hanno trionfato al 30° Rally Internazionale Golfo dell’Asinara e conquistato il secondo posto assoluto del 3° Rally Sulcis Iglesiente. L’ulteriore podio centrato nella due-giorni di prove speciali disputata tra sabato e domenica lungo le strade della provincia dell’Ogliastra e con base a Tortolì corona un 2025 di elevato profilo per equipaggio, squadra e scuderia. Fra l’altro il secondo posto al Rally Terra Sarda si è concretizzato con un cospicuo margine sulla diretta concorrenza e classificandosi dietro soltanto all’asso di livello internazionale Hayden Paddon, pilota neozelandese per anni pilota ufficiale Hyundai nel Mondiale rally, dove vinse anche una prova iridata, e due volte campione europeo (2023 e 2024).

Il super podio di Magliona Motorsport con Pisano e Musselli è condiviso insieme ai partner che hanno affiancato la scuderia in occasione del Rally Terra Sarda, dagli usuali marchi Autotrasporti Pisano Nicolò, Mangimificio Ittirese e Ozel, alle realtà che in genere accompagnano proprio il plurititolato campione sassarese Omar Magliona, pilota e testimonial della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica: General Ray (apparecchiature elettromedicali), AZ Ricambi, Vanguard – Compagnia Italiana Lubrificanti, Tecno PA Impianti e tecnologie, Eredi Marceddu Costantino Demolizioni Industriali, Lorica (additivi per combustibili), Character, Autodromo Mores e Mores Rental Kart e Costruzioni Magliona.

Andrea Pisano: “Lo scorso anno insieme a Omar Magliona abbiamo deciso di esordire sulle auto da assoluto e in particolare su questa Skoda Fabia R5 e i risultati ci stanno dando ragione. Ci piacerebbe poter macinare più chilometri e maturare più velocemente maggiore esperienza con questo tipo di mezzo, ma siamo contenti. Alla vigilia del Terra Sarda ragionavamo sul fatto che avevamo un impegno molto importante da onorare, perché da leader della classifica ci giocavamo il CRZ e il Campionato Regionale e inoltre questa era la centesima gara di Musselli. In questi casi conta gestire bene tutto l’insieme anche psicologicamente e quindi posso dire che siamo ulteriormente soddisfatti per quanto dimostrato”.

Foto in azione allegata: free copyright Mazza e Fiori

