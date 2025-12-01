SuperEnalotto: a Brolo centrato un “5” da oltre 17mila euro. Lotto: in provincia di Ragusa doppietta da oltre 43mila euro
SuperEnalotto: a Brolo (ME) centrato un “5” da oltre 17mila euro Sicilia protagonista con il SuperEnalotto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, centrato un “5” da 17.379,07 euro a Brolo, in provincia di Messina, presso la Cartolibreria in via Vittorio Emanuele, 83.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 2 dicembre, sale a 85,6 milioni di euro.
Lotto: in provincia di Ragusa doppietta da oltre 43mila euro
Sicilia in festa con il Lotto. Nell’estrazione di sabato 29 novembre, come riporta Agipronews, in provincia di Ragusa vinti oltre 43mila euro: a Modica centrato un ambo da 25mila euro in Strada Statale 115, seguito dai 18.675 euro portati a casa da un giocatore di Comiso in via degli Eucalipti. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,1 miliardi di euro dall’inizio del 2025.
Com. Stam. fonte Agipronews