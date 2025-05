Lotto: in Sicilia vinti oltre 468mila euro SuperEnalotto: a Catania centrato un “5” da oltre 12mila euro

Lotto: in Sicilia vinti oltre 468mila euro. Sicilia in festa con il Lotto. Nell’estrazione del 2 maggio, come riporta Agipronews,a Modica, in provincia di Ragusa, centrata una vincita dal valore di 237.500 euro grazie a tre ambi e un terno in corso Umberto I.

Super vincita anche quella registrata a Rometta, in provincia di Messina, dove sempre il 2 maggio è stato centrato un colpo da 216.600 euro grazie a sei ambi quattro terni e una quaterna, giocata Lottopiu, in via Nazionale. Nella stessa giornata, ancora in Sicilia, una vincita da 14.250 euro a Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina, con sei ambi, quattro terni e una quaterna, in via Medici. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 18,5 milioni di euro, per un totale di 471,4 milioni di euro da inizio 2025.

Il SuperEnalotto premia la Sicilia. Nel concorso di sabato 3 maggio, come riporta Agipronews, centrato un “5” da 12.481,80 euro a Catania presso la Riv.Tabaccheria N° 95 in via S. Catania 88.

L’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo 2025 a Roma. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma lunedì 5 maggio, sale a 27,8 milioni di euro.

Com. Stam. fonte Agipronews