SuperEnalotto, a Palermo un “5” da oltre 20mila euro 10eLotto: colpo da 20mila euro a Messina

SuperEnalotto, a Palermo un “5” da oltre 20mila euro Sicilia a segno con il SuperEnalotto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, centrato un “5” da 20.377,37 euro a Palermo presso il Tabacchi Riv.186 Abbate in via Roma, 378.

L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 11 marzo è di 84,2 milioni di euro.

10eLotto, Sicilia: colpo da 20mila euro a Messina

Colpo da 30mila euro a Messina nel concorso del 10eLotto di sabato 8 marzo 2025. Come riporta Agipronews, la vincita è stata realizzata grazie a un 9 in un punto vendita di Via Palermo. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,6 milioni di euro, per un totale di 779,7 milioni di euro da inizio 2025.

Com. Stam. + foto fonte Agipronews