Superenalotto: a Termini Imerese (PA) centrato un “5” da oltre 30mila euro. Lotto: in Sicilia vinti oltre 64mila euro

Superenalotto: a Termini Imerese (PA) centrato un “5” da oltre 30mila euro. Il SuperEnalotto sorride alla Sicilia. Nel concorso di venerdì 18 luglio, come riporta Agipronews, centrato a Salemi, in provincia di Trapani, un “5” da 30.310,15 euro presso il Caffè Tabacchi Fiaschetto in via Garibaldi, 4.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 21 luglio, sale a 28,8 milioni di euro.

Lotto: in Sicilia vinti oltre 64mila euro

La Sicilia esulta con il Lotto. Nei concorsi del 18 e 19 luglio vinti complessivamente 64.175 euro. Come riporta Agipronews, a Erice, in provincia di Trapani, un terno in piazza della Loggia vale 45mila euro, centrata invece una vincita da 6.765 euro a Messina con quattro terni e una quaterna in via Palermo, mentre a Gioiosa Marea, in provincia di Messina, in via Umberto I, vinti 12.500 euro con un ambo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 740,7 milioni di euro dall’inizio del 2025.

Com. Stam. Fonte Agipronews