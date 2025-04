SuperEnalotto: a Zafferana Etnea (CT) centrato un “5” da oltre 34mila euro Lotto: a Palermo doppietta da 26mila euro

Sicilia a segno con il SuperEnalotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, centrato un “5” da 34.343,09 euro a Zafferana Etnea, in provincia di Catania, presso la Tabaccheria Costa in via Vittorio Emanuele, 48.

L’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo 2025 Roma. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 4 aprile, sale a 15 milioni di euro.

Lotto: a Palermo doppietta da 26mila euro

Palermo a segno nell’ultimo concorso del Lotto. Nella città siciliana, come riporta Agipronews, da segnalare una doppietta: 13.500 euro vinti in via Pallavicino grazie a un terno su Roma a cui si aggiungono 12.500 euro con un ambo sul Nazionale in piazza Ingastone. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,4 milioni di euro, per un totale di 362,3 milioni di euro da inizio 2025.

Com. Stam. + foto fonte Agipronews