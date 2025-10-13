SuperEnalotto: in provincia di Palermo centrati due “5” per un totale di oltre 42mila euro – 10eLotto: in Sicilia vinti 83mila euro

SuperEnalotto: in provincia di Palermo centrati due “5” per un totale di oltre 42mila euro. La Sicilia esulta con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì 10 ottobre, come riporta Agipronews, centrati due “5” da 21.278,24 euro l’uno, il primo a Capaci in provincia di Palermo, nel Tabacchi Riv. N° 4 in via Kennedy, 69, l’altro a Caccamo, sempre in provincia di Palermo, nel Tabacchi Amodeo in via Termitana, 47.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 14 ottobre, sale a 64,1 milioni di euro.

10eLotto: in Sicilia vinti 83mila euro

Festeggia la Sicilia grazie al 10eLotto. I concorsi di venerdì 10 e sabato 11 ottobre, come riporta Agipronews, hanno regalato alla regione una vincita complessiva di 83mila euro. Venerdì a Balestrate, in provincia di Palermo, colpo da 52mila euro – premio più alto di giornata – grazie ad un 9 Oro in via Madonna del Ponte, mentre a Messina vinti 6mila euro grazie ad un 6 Doppio Oro in viale Giostra Scacciapensieri; un 7 Oro vale, invece, un premio da 5mila euro ad Aci Catena, in provincia di Catania, in via Vittorio Emanuele. Sabato colpo da 15mila euro a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, grazie ad un 6 Doppio Oro in via Setti Carraro; un 8 Oro vale una vincita da 5mila euro a Custonaci, in provincia di Trapani, in via Roma. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3 miliardi da inizio anno.

Com. Stam. fonte Agipronews