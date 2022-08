SuperEnalotto, la Sicilia in festa: a Palermo centrato un “5” da 39 mila euro 10eLotto, doppietta in Sicilia: vinti 45mila euro

SuperEnalotto, la Sicilia in festa: a Palermo centrato un “5” da 39 mila euro La Sicilia si scopre fortunata con il SuperEnalotto. Nel concorso del 4 agosto, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 39.268,78 euro. La giocata vincente è stata convalidata nell’esercizio di corso Catalafimi 482 a Palermo. Il Jackpot, nel frattempo, continua a crescere e per il prossimo concorso metterà in palio 249,2 milioni di euro. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta.

10eLotto, doppietta in Sicilia: vinti 45mila euro

Doppietta al 10eLotto in Sicilia: a Vittoria, in provincia di Ragusa, come riporta Agipronews, è stato centrato un 7 Oro da 25mila euro, a cui si aggiunge un 9 da 20mila euro ad Avola, in provincia di Siracusa. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 22,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,1 miliardi dall’inizio dell’anno.

Com. Stam./fonte Agipro