Supermoto delle Nazioni 2024. La Maglia Azzurra torna in Francia

Vigilia del Supermoto delle Nazioni 2024. La competizione quest’anno torna a Carole, sul tracciato alle porte di Parigi, dove la Maglia Azzurra ha ottenuto nel 2021 il secondo posto dietro proprio alla Francia.

In questa edizione i piloti della Junior torneranno a condividere la griglia di partenza con i piloti della nazionale maggiore. La domenica quindi saranno in programma tre gare per decretare il vincitore.

L’Italia si presenta con due squadre: il Commissario Tecnico FMI Massimo Beltrami ha confermato per la nazionale maggiore Fabrizio Bartolini, Luca D’Addato e Elia Sammartin; nella nazionale Junior sono presenti due volti nuovi, Matteo Andreotti e Gabriele Monica, con Tommaso Pompilio nuovamente presente dopo l’esperienza acquisita nella manifestazione del 2023 a Castelletto di Branduzzo, in Italia.

Oggi i piloti si sono ritrovati per le classiche Verifiche Tecniche e Amministrative e per le foto di squadra. Successivamente la consueta visita a piedi del circuito, caratterizzato da tratti offroad e da zone di tracciato su asfalto.



Domani sabato 28 settembre si entra in scena: dalle 9.30 sono previste le Prove Libere, dalle 11.10 le prove cronometrate che determineranno le posizioni in griglia di partenza per la qualifica, che scatterà alle 15.30 con la manche del gruppo 1. Il gruppo 2 e 3 sono in programma rispettivamente alle 16.30 e 17.30. Domenica 29 settembre le gare per assegnare il titolo di campione.



Massimo Beltrami, Commissario Tecnico FMI: “Finalmente sta per iniziare il weekend del Supermoto delle Nazioni 2024. I piloti oggi hanno portato a termine le operazioni preliminari e hanno fatto un giro a piedi sulla pista per studiarla fino in fondo. Sono molto carichi e non vedono l’ora di iniziare, sono fiducioso di poter fare un buon risultato perché tutte e due le squadre hanno qualità importanti. Inoltre, sono molto affiatati tra di loro e sanno fare squadra nel migliore dei modi, cosa molto importante al Trofeo delle Nazioni”.