Torna il Supermoto delle Nazioni, una delle competizioni a squadre nazionali in cui l’Italia è sempre stata grande protagonista. L’evento si terrà sabato 18 e domenica 19 settembre sulla pista di Carole, alle porte di Parigi, dove sia nel 2017 che nel 2019 la Maglia Azzurra salì sul podio con due ottimi terzi posti.

Per la gara in programma tra poco più di due mesi in Francia, il Commissario Tecnico FMI Massimo Beltrami ha convocato:

Gioele Filippetti. Nato a Loreto (AN) il 13/02/1997. Moto: Honda. Team: BRT. Moto Club: Mariotti Loreto.



Diego Monticelli. Nato a Osimo (AN) il 21/02/1995. Moto: TM. Team: L30 Racing. Moto Club: Scintilla



Elia Sammartin. Nato ad Arzignano (VI) il 03/03/1991. Moto: TM. Team: Phoenix Racing Team. Moto Club: Gaerne

Capo spedizione sarà il Coordinatore del Comitato Supermoto, Attilio Pignotti. Il Campione Italiano in carica, Sammartin, e Monticelli occupano attualmente le prime due posizioni del tricolore S1 e gareggeranno da compagni di squadra in nazionale per la quarta volta consecutiva; insieme hanno sempre centrato il podio. Filippetti sarà al debutto in questa competizione ma a livello internazionale ha più volte dimostrato il suo valore, conquistando nel 2019 la Coppa continentale Lites Supermoto.



Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Con entusiasmo torniamo finalmente a parlare di gare internazionali a squadre nazionali. La Maglia Azzurra è uno dei progetti di punta della Federazione Motociclistica Italiana e vedere i piloti indossarla con orgoglio e professionalità è per noi motivo di grande soddisfazione. Vista la nostra storia nella disciplina, ci aspettiamo ottimi risultati dal Supermoto delle Nazioni. Sammartin e Monticelli hanno già dimostrato in passato un ottimo spirito di squadra e sono certo che Filippetti si integrerà perfettamente. Rivolgo un grande incoraggiamento ai piloti, a Pignotti e Beltrami e a tutto lo staff della nazionale”.



Massimo Beltrami, Commissario Tecnico Maglia Azzurra Supermoto: “Gareggeremo a Carole per la terza volta in pochi anni; ormai le squadre di vertice conoscono bene questo circuito, che ci ha regalato tante soddisfazioni, quindi mi aspetto gare molto equilibrate e intense. Abbiamo una formazione molto ben amalgamata, con piloti veloci e dalle spiccate qualità tecniche. Sicuramente puntiamo al podio, in particolare credo che ancora una volta la vittoria sarà una contesa tra Francia e Italia con qualche possibile inserimento di outsider”.

Attilio Pignotti, Coordinatore Comitato Supermoto FMI: “La Supermoto in Italia è una disciplina in salute, come dimostrano i numeri di partecipazione agli Internazionali, ai campionati interregionali e le numerose gare di Mondiale ospitate nel nostro Paese. Filippetti, Monticelli e Sammartin stanno dimostrando di avere un ottimo livello e sono certo che riusciranno ad esprimersi al meglio anche nel corso del Nazioni. Penso che il podio sia alla nostra portata ma, come sempre, tutta la squadra darà il massimo per ottenere il miglior risultato possibile”.

Com. Stam.

Diego Monticelli (#68) e Elia Sammartin (#1). Foto Offroad Pro Racing