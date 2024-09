Supermoto delle Nazioni. L’Italia arriva al quinto posto

In Francia la nazionale maggiore ottiene il 5° posto. 4° la Nazionale Junior Sul circuito francese di Carole, alle porte di Parigi, si sono appena svolte le manche di gara del Supermoto delle Nazioni 2024.

Quest’anno la competizione è tornata ad avere la griglia di partenza condivisa, ma le classifiche finali sono rimaste comunque separate. La Maglia Azzurra ha conquistato il 5° posto con la nazionale maggiore, registrando 47 punti. Vince la Francia con 18 lunghezze, a seguire Austria e Germania a 22. L’Italia Junior è quarta con 35 punti conquistati, con la Francia Jr assoluta dominatrice (8 pt.). Secondo posto per la Germania Jr (16 pt.) e terzo il Belgio Jr (26 pt.).

Gara 1

Il protagonista di questa manche è stato Elia Sammartin. Dopo una partenza rocambolesca, il pilota della Maglia Azzurra si è ritrovato 6° alla fine del primo giro, ma grazie ad una rimonta perfetta e una grande costanza nei tempi sul giro, condite con un sorpasso di pura velocità sul francese Steve Bonnal, Sammartin è riuscito a chiudere la manche al 1° posto. Sfortunato Luca D’Addato, che dopo un colpo subito è caduto mentre si trovava in 12° posizione, arrivando comunque 17° alla bandiera a scacchi. Per quanto riguarda i piloti della Junior, 27° Gabriele Monica, mentre Matteo Andreotti è stato retrocesso di cinque posizioni per non aver superato il controllo fonometrico, chiudendo al 28° posto.

Gara 2

Partito dalla 18° casella, Luca D’Addato è riuscito a portare a termine una gara solida e intelligente, passando 13° sul traguardo finale. Fabrizio Bartolini, dopo una brutta partenza, è stato in grado di recuperare fino alla 10° posizione, ma una scivolata negli ultimi giri ha condizionato la sua gara che è conclusa con un 22° posto. Tommaso Pompilio e Gabriele Monica hanno chiuso rispettivamente 23° e 25°.

Gara 3

Nell’ultima gara Elia Sammartin è stato reattivo in partenza ed è riuscito a mantenere il 4° posto fino alla fine. Fabrizio Bartolini se l’è giocata fino all’ultimo nel gruppo di mezzo, arrivando 15° alla bandiera a scacchi. Più attardati Tommaso Pompilio e Matteo Andreotti, 22° e 27° al traguardo.

Massimo Beltrami, Commissario Tecnico FMI: “Oggi è stata una giornata difficile per la nazionale maggiore. Elia Sammartin è sempre riuscito a dimostrare velocità in tutte le manche corse, Luca D’Addato e Fabrizio Bartolini hanno avuto qualche difficoltà e non sono riusciti ad esprimere al massimo la loro grande potenzialità. Per i ragazzi della Junior è stato un buon banco di prova in campo internazionale, due di loro erano alla loro prima apparizione nel Trofeo delle Nazioni e sicuramente questa esperienza gli servirà per il futuro”.