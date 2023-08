Susanna Mazzetti al via a Casciana Terme: ancora al volante della Skoda

Poco più di due mesi di stop, per la rallista pratese, che questo fine settimana stringerà di nuovo fra le mani il volante della vettura boema di Roger Tuning, con al fianco ancora Andrea Cecchi.

Prato – Ritorno dalle ferie e ritorno anche alle gare, per Susanna Mazzetti, poco più di due mesi dopo l’ultimo impegno a Reggello.

Per la rallista pratese prosegue quindi il programma sportivo organizzato insieme al partner Luilor ed al Team Katori, portandosi questo fine settimana a Casciana Terme, per la 41^ edizione del rally omonimo, penultima prova della Coppa Rally di zona 6, nella cui classifica femminile si trova al secondo posto, con due sole gare all’attivo ed a sette lunghezze dalla leader Maira Zanotti.

Dopo il vittorioso uno-due ai rallies “Abeti” e “Reggello” Mazzetti ritrova il volante della Skoda Fabia Rally2/R5 di Roger Tuning e sarà affiancata dal concittadino Andrea Cecchi, nel tentativo di prendere la testa della classifica e nel contempo di proseguire a trovare il miglior feeling tra set-up e pneumatici a seconda delle esigenze di strada che si presentano oltre a monitorare la tenuta fisica, un particolare molto importante quando si guidano vetture di alto livello, estremamente difficili nella gestione in generale.

Mazzetti ha già partecipato alla gara di Casciana Terme più volte, sia in veste di pilota che di navigatore, in quest’ultima veste lo scorso anno ha finito terza assoluta al fianco di Alessio Santini su una Ford Fiesta WRC plus.

“Siamo reduci da due vittorie nel “femminile”commenta Susanna Mazzetti– ma soprattutto le due gare precedenti, con le loro difficoltà, a me personalmente mi hanno fatta crescere sotto l’aspetto della guida, riuscendo a “dialogare” soprattutto con le scelte di assetto e gomme ed in questo devo ringraziare Andrea Cecchi per essere stato al mio fianco con il suo bagaglio di esperienza e i suoi consigli sempre indispensabili. Le prove di Casciana Terme le ho fatte già sia con il quaderno delle note che al volante, le conosco bene, dunque, sono molto veloci ed insidiose, specie in caso di pioggia, per cui sarà una nuova sfida. L’obiettivo è proseguire a capire la macchina e nel contempo dare un attacco deciso al vertice della classifica”.

Grande attesa per il Rally termale, con il ritorno nell’evento della città di Pontedera, che ospiterà la partenza in Piazza Cavour, uno dei centri nevralgici della città, dopo ben 41 anni, oltre al parco assistenza nella Piazza del mercato-Zona Oltrera. La location è stata poi scelta anche per dare il via alle sfide con il cronometro, nella serata di sabato 2 settembre con una prova speciale quindi alle porte del centro città. Nella stessa area vi sarà allestito il parco chiuso notturno. La competizione, poi, tornerà ad accendere i motori l’indomani, domenica 3 settembre, tre prove speciali da ripetere due volte, che punteggeranno un percorso fortemente ispirato alla tradizione.

Foto AmicoRally

