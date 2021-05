Palermo I primi impegni economici del Presidente Mirri, allora imprenditore, cominciarono con la vecchia Società quando versò in anticipo 2,8 milioni di euro necessari per pagare gli stipendi per scongiurare il rischio della penalizzazione, a fronte della gestione degli spazi pubblicitari sulla cartellonistica; sappiamo tutti come è andata. Lo dice in una nota il Consigliere Comunale di Sinistra Comune Marcello Susinno.

E come se non bastasse con la nuova Società a dovuto fare i conti tutte le difficoltà finanziarie causate dalla pandemia; già nella scorsa stagione abbiamo avuto 3/4 mesi di stadi vuoti, mentre per quella in corso una stagione intera senza tifosi allo stadio, con evidenti ricadute sugli incassi da botteghino.

Non è semplice – spiega Susinno – per qualsiasi imprenditore andare avanti in queste condizioni; non sarà neanche facile stimare con precisione il reale impatto della pandemia ma sicuramente le ricadute non saranno state lievi ed ecco perché va apprezzato l’operatività del Presidente Mirri al di là di ogni risultato ottenuti in campo.

L’auspicio è che – conclude Susinno – con l’avvio della prossima stagione calcistica lo stadio possa tornare colorato delle nostre bandiere rosa nero con risultati importanti calcistici anche perché i risultati della squadra incidono in modo rilevante sull’economia e sulla tenuta sociale dell’intera comunità cittadina”.

Com. Stam.