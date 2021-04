Palermo Sarebbe sempre più critica la situazione della sede stradale di Via Monte San Calogero a causa anche delle piogge della scorsa settimana.

La pressione delle radici degli alberi – spiega Marcello Susinno Consigliere di Sinistra Comune – hanno deformato nel tempo l’asfalto creando pericolosi avvallamenti. Ho ricevuto anche una singolare segnalazione di un medico di base con pazienti che hanno lamentano disagi a causa delle sollecitazioni meccaniche percepite. Così si è svolto un sopralluogo congiunto, alla presenza del neo Assessore Costumati del Direttore Generale della Rap Roberto Li Causi e la Polizia Municipale, promosso dal consigliere Marcello Susinno di concerto con il Presidente della Circoscrizione Michele Maraventano. Ringrazio dice – Susinno – l’assessore al verde Costumati per la sua sensibilità avendo percepito il disagio che gli abbiamo rappresentato facendosi carico di individuare eventuali possibili soluzioni per un intervento straordinario finalizzato per mettere in sicurezza quei punti maggiormente più critici. Sarebbe un inedito – conclude Susinno – intervenire sulla viabilità per colpa degli alberi però in queste condizioni è meglio farlo per evitare rischi alla viabilità; aspetto la relazione della Polizia Municipale conclude per capire come procedere per evitare di chiudere la strada al transito veicolare”.

