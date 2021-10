Palermo Il Consigliere Comunale di Sinistra Marcello Susinno smentisce voci che circolano in queste ore rispetto ad una ipotetica riduzione del pagamento della Tari su dei parametri legati all’ISEE. Tanti cittadini mi hanno richiesto notizie sulla veridicità ipotetica di alcune agevolazioni.

Nulla di vero – spiega Susinno in una nota – infatti tutte le riduzioni ed agevolazioni sono previste nel nostro regolamento di cui all’ultima modifica approvata con deliberazione del C.C. nel mese di settembre 2020. E’ previsto, tra l’altro nel vigente regolamento, all’art. 10 una riduzione del 20%, nella quota fissa e nella quota variabile, nel caso di abitazioni, con unico occupante, con superficie tassabile non superiore a mq. 70; è previsto inoltre sempre all’art. 10 che la tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, nel caso abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo.; oppure che la tariffa si applica in misura ridotta del 90%, nella quota variabile, alle utenze domestiche che avviano il compostaggio domestico dei propri scarti organici, per utilizzi in sito del materiale prodotto.

Mentre all’art. 11 è previsto, tra l’altro, che la tariffa si applica in misura ridotta del 25%, nella quota fissa e nella quota variabile, al nucleo familiare occupante un immobile destinato a civile abitazione beneficiario di interventi di assistenza sociale quali: buono casa, integrazione all’affitto, sussidio straordinario; In un altro comma sempre dell’art. 11 è previsto che la tariffa è ridotta del 100%, nella quota variabile, nel caso di nucleo familiare in cui sia presente un minore in affido ex L. 49/01. Inoltre al punto 3 è previsto che la tariffa è ridotta del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, nei casi in cui il nucleo familiare sia composto da singolo anziano o da coppia di anziani, con reddito complessivo non superiore al doppio della fascia esente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, occupante un immobile destinato a civile abitazione; la riduzione del 30% è prevista inoltre per quei nuclei familiari nel quale sia presente un portatore di handicap (con invalidità del 100%), con reddito complessivo non superiore al doppio della fascia esente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, occupante un immobile destinato a civile abitazione.

E’ bene precisare – conclude Susinno – che gli interventi posti in essere dal recentemente da alcuni Comuni non trovano applicazione nella nostra Città.

