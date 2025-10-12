Suzuki Gallisterna Bike Day: due giorni di gravel, mtb e convivialità tra i calanchi e la Vena del Gesso Romagnola

Sabato 11 e domenica 12 ottobre Riolo Terme ha ospitato il Suzuki Gallisterna Bike Day, due giornate di sport e convivialità nel cuore del Parco della Vena del Gesso Romagnola, Patrimonio Mondiale UNESCO, lungo i percorsi resi celebri dai Campionati del Mondo di ciclismo 2020.

Ritrovo, partenza e arrivo si sono svolti tra Zappi Cafè e area interna delle Terme di Riolo, punto d’incontro ideale tra sport e benessere. La struttura termale, immersa in un grande parco secolare, oggi è anche sede di ritiri precampionato di società calcistiche ed è sempre più legata al mondo della bicicletta e alla valorizzazione del territorio.

L’evento è stato organizzato da Nuova Ciclistica Placci in collaborazione con ExtraGiro, Rally di Romagna MTB e Imola Faenza Tourism Company, con il patrocinio del Comune di Riolo Terme, sotto l’egida ACSI, con Suzuki come main sponsor, oltre al sostegno di BCC Romagna Occidentale e Terme di Riolo.

Così come Suzuki è al fianco del mondo del ciclismo agonistico da tanti anni e anche sostenendo iniziative che consentono a tutti di pedalare su grandi percorsi ciclistici, come avviene in questo caso per il Suzuki Gallisterna Bike Day, anche BCC Romagna Occidentale è vicina alla bicicletta e a un’idea di sviluppo orientata a progetti ecosostenibili e che valorizzino i territori.



Due giorni di bici e territorio

Sabato 11 ottobre la pedalata Gravel “Strade Bianche di Romagna” ha regalato ai partecipanti una giornata piacevole e partecipata tra i calanchi e le colline romagnole, con passaggi suggestivi come quello sul percorso dei Mondiali di ciclismo 2020 e i ristori allestiti alla Chiesa di San Giovanni a Castelnuovo di Solarolo e a Tossignano.

Partenza “alla francese” tra le 7.30 e le 9.30, percorsi di 53 e 94 km tra sterrati, panorami e convivialità, prima del pasta party finale curato dalla Ca’ de Borg di Mordano, che ha raccolto grande apprezzamento da parte di tutti i partecipanti.

Domenica 12 ottobre è stata la volta della Granfondo MTB “Suzuki Gallisterna Bike Day”, ultima prova del circuito Italian SuperSix Race, con un percorso di 46 km e oltre 1.200 metri di dislivello.

Anche in questo caso, il pasta party finale ha chiuso in un clima di festa una giornata di sport e passione, seguita dalle premiazioni ufficiali all’interno delle Terme di Riolo, molto partecipate e apprezzate da atleti e accompagnatori, con la foto finale di tutti i vincitori delle varie classifiche che hanno vestito la maglia Suzuki Gallisterna Bike Day realizzata da Alé Cycling marchio APG, azienda di vertice nel settore dell’abbigliamento tecnico per il ciclismo.

Le classifiche generali hanno visto prevalere Daniele Malusardi su Emanuele Bucci e Luca Chiarini, nella classifica maschile, e Martina Zoli su Lucia Paola Capra e Marta Maccherozzi nella classifica femminile.

Le classifiche complete della Granfondo sono disponibili sul portale ENDU:

https://www.endu.net/it/events/gallisterna-bike-day/results

