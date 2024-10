Suzuki Gallisterna Bike Day rinviato al 2025 per piogge dell’ultima settimana e meteo incerto

Gli organizzatori del Suzuki Gallisterna Bike Day comunicano che, a causa dell’impraticabilità dei percorsi dovuta alle persistenti piogge dell’ultima settimana e considerata l’ulteriore incertezza delle previsioni meteo per i prossimi giorni, l’evento previsto per sabato 26 ottobre 2024 è stato rinviato al 2025.

La decisione è stata presa con l’obiettivo di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e di preservare l’integrità dei percorsi. Il Suzuki Gallisterna Bike Day tornerà a inizio primavera per offrire agli appassionati di ciclismo un’occasione unica per vivere una giornata di sport e condivisione nella suggestiva cornice della Gallisterna, salita resa leggendaria dai Mondiali di Ciclismo 2020, organizzati in soli 21 giorni da ExtraGiro nell’anno della pandemia.



L’evento, da un’idea di Marco Selleri, vede l’organizzazione di Nuova Ciclistica Placci, in collaborazione con ExtraGiro, Rally di Romagna MTB, Bike Passion, con il supporto di Imola Faenza Tourism Company e con il patrocinio del Comune di Riolo Terme. Main sponsor è Suzuki.



Il Suzuki Gallisterna Bike Day avrebbe visto in programma tre diverse manifestazioni sportive: Raduno Cicloturistico UISP di MTB non competitivo, Raduno Cicloturistico Gravel e una gara MTB XC Eliminator per amatori.

In programma, non solo i ciclisti ma anche gli accompagnatori anche momenti di condivisione e convivialità grazie a numerosi stand gastronomici con specialità locali, tra cui birra, piadina e arrosticini, e pasta party per i partecipanti alle tre manifestazioni.



Il Suzuki Gallisterna Bike Day così rinviato al 2025. Il cuore pulsante dell’intera giornata sarà chiaramente la Gallisterna, iconica salita già teatro dei successi iridati di Julian Alaphilippe e Anna Van der Breggen nel 2020 e inserita nel circuito permanente “Le Strade dei Mondiali” per promuovere e valorizzare il percorso di quel Campionato del mondo rimasto nella storia del ciclismo e dello sport internazionale.



Sito web della giornata: www.extragiro.it/gallisterna-bike-day

