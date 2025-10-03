Suzuki Gallisterna Bike Day: sabato 11 e domenica 12 ottobre due giorni di gravel, MTB e festa nel territorio dei Mondiali 2020

Iscrizioni già aperte su ENDU per i due appuntamenti ciclistici: sabato 11 ottobre la pedalata Gravel “Strade Bianche di Romagna”, domenica 12 ottobre la Granfondo MTB “Suzuki Gallisterna Bike Day”

Sabato 11 e domenica 12 ottobre prenderà forma a Riolo Terme il Suzuki Gallisterna Bike Day, un evento che intende celebrare la passione per il ciclismo in un territorio unico, reso noto nel mondo dai Campionati del Mondo di ciclismo 2020, nei territori del Parco della Vena del Gesso Romagnola recentemente riconosciuta come Patrimonio Mondiale UNESCO.

Due giorni in cui la bici – con la Pedalata Gravel “Strade Bianche di Romagna” e la Granfondo MTB “Suzuki Gallisterna Bike Day” – sarà un’occasione di festa e di scoperta del territorio.



La Cima simbolo della due giorni sarà la Gallisterna, l’iconica salita dei Campionati del Mondo di ciclismo 2020, oggi parte del circuito permanente Le Strade dei Mondiali. Proprio da qui riparte la voglia di pedalare, sfidarsi e condividere un’esperienza autentica immersi nella natura.

L’evento è sostenuto da Suzuki, main sponsor della manifestazione, e organizzato da Nuova Ciclistica Placci in collaborazione con ExtraGiro, Rally di Romagna MTB e Imola Faenza Tourism Company, con il patrocinio del Comune di Riolo Terme. Il Suzuki Gallisterna Bike Day si svolgerà sotto egida ACSI.

Dopo che nel 2024 la prima edizione era stata annullata a causa del maltempo che aveva colpito la Romagna, il Suzuki Gallisterna Bike Day riparte con un programma ancora più ricco: oltre ai pensato per coinvolgere sportivi, famiglie e appassionati.



Il programma 2025

Sabato 11 ottobre – Pedalata Gravel “Strade Bianche di Romagna”, ultima prova del circuito GRAVEL – MTB TOUR 2025, aperta a tutti gli Enti e FCI ed a bici gravel, mtb ed E-Bike.

Giornata dedicata alle ruote artigliate e alla scoperta del territorio con la pedalata non competitiva “Strade Bianche di Romagna”.

Ritrovo, ritiro pettorali e iscrizioni : dalle ore 7.00 al Parco Pertini di Riolo Terme

: dalle ore 7.00 al Parco Pertini di Riolo Terme : ore 9.30

Percorsi disponibili : (53 km, 521 m D+) aperto a tutti (94 km, 1676 m D+) riservato a tesserati agonisti o con certificato medico

: : le 10 squadre con più partecipanti

: su ENDU a €25 fino al 10 settembre, poi €30 fino al 9 ottobre. Iscrizioni in loco sabato mattina (7.30 – 8.45) a 35€. Iscrizioni: https://www.endu.net/it/events/strade-bianche-di-romagna/.

Un ristoro lungo i percorsi e, a fine corsa, pasta party presso la struttura della Pro Loco.



Domenica 12 ottobre – Granfondo MTB “Suzuki Gallisterna Bike Day”, ultima prova del circuito “ITALIAN SUPERSIX RACE”, aperta a FCI ed Enti di Promozione Sportiva.

Ritrovo, ritiro pettorali e iscrizioni : sabato 11 (16.00–19.00) e domenica 12 (dalle ore 7.00) presso lo stand Pro Loco – Parco Pertini, Riolo Terme

: sabato 11 (16.00–19.00) e domenica 12 (dalle ore 7.00) presso lo stand Pro Loco – Parco Pertini, Riolo Terme : ore 9.30 (ingresso in griglia dalle ore 9.00)

: 46 km con 1211 m di dislivello

: Primi 10 delle categorie M1–M7 Primi 5 delle categorie M8, M9, MW1–MW4 Il primo classificato di ogni categoria vincerà la maglia rappresentativa del Suzuki Gallisterna Bike Day



Iscrizioni: su ENDU a €25 fino al 31 agosto 2025; poi €30 dall’1 settembre al 10 ottobre 2025; €35 l’11 e il 12 ottobre 2025.

Link: https://www.endu.net/it/events/gallisterna-bike-day/

Due ristori lungo il percorso, pasta party e servizi post-gara (lavaggio bici, premiazioni) presso lo stand Pro Loco.





